Home

Cronaca

Fondazione Livorno: é online il bando Interventi per il sociale 2023

Cronaca

25 Gennaio 2023

Fondazione Livorno: é online il bando Interventi per il sociale 2023

Livorno 25 gennaio 2023 – Fondazione Livorno: é online il bando Interventi per il sociale 2023

Nell’ambito del settore “Volontariato, filantropia e beneficenza” Fondazione Livorno ha pubblicato il bando Interventi per il sociale 2023. Con un plafond di 300mila euro, il bando è rivolto a enti pubblici o privati senza scopo di lucro dotati di esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership nelle seguenti specifiche aree tematiche:

Interventi a favore di bambini e adolescenti a rischio;

Interventi a favore di disabili;

Interventi di contrasto alle nuove e vecchie povertà che prevedano percorsi di riattivazione socio-economica.

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente on-line accedendo alla sezione “Bandi” del sito della Fondazione (https://fondazionelivorno.it/bandi/). La rete/partenariato è considerata requisito necessario ed imprescindibile per presentare richiesta di contributo.

La procedura telematica di richiesta di contributo è preceduta dall’accreditamento, ossia dalla registrazione on-line dell’utente. Gli utenti che hanno già effettuato la registrazione negli anni precedenti possono utilizzare le credenziali in proprio possesso.

Ottenuto l’accreditamento, i richiedenti dovranno compilare il modulo di richiesta contributi online e inviarlo telematicamente. Dopo questo primo invio la pratica risulterà inviata ma non conclusa.

Il modulo inviato dovrà poi essere stampato e sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell’ente, scansionato e trasmesso di nuovo alla Fondazione esclusivamente on-line, sempre alla sezione “Bandi” del sito, entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 24 febbraio 2023. Con questo secondo invio la richiesta di contributo si intende perfezionata e dunque validamente inoltrata. Nel caso in cui non vengano completate entrambe le fasi, la richiesta di contributo sarà esclusa dalla valutazione di merito. Saranno inoltre escluse tutte le richieste pervenute tramite modalità diverse.

Gli uffici della Fondazione sono a disposizione per informazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (tel. 0586-826112).

Link di accesso al bando: https://fondazionelivorno.it/bandi/

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin