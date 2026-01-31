Home

Fondazione Livorno pubblica i bandi per il Sociale e per l'Arte e Cultura

31 Gennaio 2026

Fondazione Livorno pubblica i bandi per il Sociale e per l’Arte e Cultura

Livorno 31 gennaio 2026 Fondazione Livorno pubblica i bandi per il Sociale e per l'Arte e Cultura

Anche quest’anno Fondazione Livorno ha pubblicato due bandi, per complessivi 500.000 euro, confermando il proprio impegno sul territorio nella cultura e nel sociale. Il Bando Interventi per il sociale (€ 300.000) è stato aperto il 19 dicembre 2025 e sarà chiuso il 27 febbraio 2026. Il Bando Interventi per l’arte e la cultura (€ 200.000) è stato aperto il 30 gennaio 2026 e sarà chiuso il 27 marzo 2026.

Per entrambi i bandi la procedura di richiesta di contributo inizia dall’accreditamento, ossia dalla registrazione online dell’utente: Effettuato l’accreditamento, la procedura proseguirà con il modulo di richiesta contributi accessibile sul sito www.fondazionelivorno.it alla sezione “bandi”, dovrà prima essere compilato e inviato online. La rete/partenariato è considerata requisito necessario ed imprescindibile per presentare richiesta di contributo. Per rete si intende la partecipazione al progetto di altri enti pubblici o privati (partner) attraverso un cofinanziamento che potrà consistere in contributi in denaro o in apporti al progetto in beni e servizi (personale, beni strumentali, sedi, materiali etc.).

Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, la partecipazione ad uno dei due bandi comporterà l’esclusione automatica dall’altro, pertanto, tutti i soggetti interessati sono invitati a valutare attentamente la scelta del Bando a cui partecipare, in ragione della propria mission e delle proprie priorità

Gli uffici della Fondazione sono a disposizione per informazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (tel. 0586-826112 bando interventi per il sociale e tel. 0586 826133 bando interventi per l’arte e la cultura).Per problemi tecnici rivolgersi a: assistenzarol20@strutturainformatica.com Per accedere al bando: https://fondazionelivorno.it/bandi/

entro le ore 13.00 di venerdì 27 febbraio 2026

Dal 19 dicembre 2025 Fondazione Livorno ha pubblicato sul proprio sito web il bando Interventi per il sociale 2026 relativo al settore Volontariato, filantropia e beneficenza. Con un plafond di 300.000 euro, il bando è rivolto a enti pubblici o privati senza scopo di lucro dotati di esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership nelle aree tematiche che riguardano interventi a favore di bambini e adolescenti a rischio, interventi a favore di disabili, interventi di contrasto alle nuove e vecchie povertà. Le richieste di contributo dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 27 febbraio 2026 tramite procedura on-line.

entro le ore 13.00 di venerdì 27 marzo 2026

Fondazione Livorno ha pubblicato il 30 gennaio sul proprio sito internet www.fondazionelivorno.it il bando Interventi per l’arte e la cultura 2026 che, con un plafond di 200 mila euro, è rivolto a enti pubblici o privati senza scopo di lucro dotati di esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership negli ambiti di intervento indicati dal Bando.Potranno essere presentati progetti e iniziative di arti visive e performative riferiti al territorio della provincia di Livorno e indirizzati alla promozione e riscoperta di luoghi significativi per la storia e l’identità culturale del territorio, contenenti proposte e iniziative nel segno dell’innovazione e nel rispetto delle tradizioni locali. Per fare domanda c’è tempo finoalle ore 13.00 di venerdì 27 marzo 2026.