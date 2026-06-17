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Fondazione Trossi-Uberti – L’arte del Disegno. Espongono allieve e allievi del corso curato da Giacomo de Vincenzo

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17 Giugno 2026

Fondazione Trossi-Uberti – L’arte del Disegno. Espongono allieve e allievi del corso curato da Giacomo de Vincenzo

Livorno 17 giugno 2026 Fondazione Trossi Uberti: L’arte del Disegno, espongono allieve e allievi del corso curato da Giacomo de Vincenzo

Venerdì 19 giugno alle ore 18, la Fondazione d’arte Trossi-Uberti è lieta di presentare la seconda mostra di fine anno degli allievi. Dopo l’esposizione delle opere del corso di Incisione calcografica, è la volta del corso di Disegno e tecniche grafiche, condotto dall’insegnante Giacomo de Vincenzo.

Le opere esposte rappresentano una selezione esemplificativa di un percorso formativo ricco e creato su misura per ogni allievo.

Gli insegnamenti vengono plasmati per abbracciare le attitudini del singolo, come afferma il docente de Vincenzo:

“Il corso, che curo dal 1993, si caratterizza per una totale apertura: è rivolto a un’utenza dai 12 anni in su, senza alcuna preclusione legata all’età, al background culturale o attitudini personali. La didattica non segue un binario rigido, ma si sviluppa a partire da un programma di massima che viene progressivamente personalizzato. Il percorso formativo viene calibrato in itinere, regolandolo e modificandolo esclusivamente sulla base delle risposte tecniche e dei risultati concreti manifestati dai singoli allievi. In oltre trent’anni di insegnamento alla Fondazione, questo metodo è stato costantemente aggiornato e implementato. I risultati oggettivi visibili in mostra, unitamente a un numero di iscritti sempre rilevante e costante nel tempo, confermano la validità di questo approccio flessibile e pragmatico.”

La mostra offre una rassegna di personalità, visioni ed emotività uniche che vengono guidate da un punto in comune, la capacità del docente di guidare personalità molto diverse per età e livello tecnico, accompagnando ciascuno a sviluppare tematiche, stili e linguaggi differenti.

Durante l’inaugurazione sarà assegnata la Borsa di studio annuale al/alla migliore allievo/a e il pubblico sarà guidato alla scoperta delle affascinanti tecniche e dei segreti della grafica.

La mostra, a ingresso libero, è visitabile dal 19 al 21 giugno, dalle ore 18 alle ore 20. Venerdì 26 giugno inaugurerà la mostra di allieve e allievi del Corso annuale di pittura e scultura.

Ingresso Villa Trossi, via Pastrengo 21 – Livorno.

Elenco delle allieve e allievi che espongono in mostra:

Tiziana Argentano

Lucia Bachi

Massimo Barsotti

Lucia Cannata

Letizia Cappetti

Patrizia Costa

Claudia Casni

Marco Ciardi

Silvia Conflitto

Michele D’Orazio

Rebecca Filidei

Daniela Freschi

Micaela Gadler

Lorenza Garofoli

Giulia Loddo

Loris Mainardi

Laura Mantellassi

Stefano Marianucci

Sara Miniati

Marinella Moscato

Silvana Nappi

Antonio Petrillo

Marisa Piantadosi

Simonetta Piccirillo

Alessandra Pierotti

Lorenzo Rizzuni

Emma Sarno

Vincenzo Sciubba

Francesca Vergili