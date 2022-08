Home

Fondi campi estivi, dimissioni Vannozzi, e sindaco in ferie, Cittadini in Comune: “Tranquilli che va tutto bene”

Collesalvetti

13 Agosto 2022

Collesalvetti (Livorno) 13 agosto 2022 – Campi estivi e dimissioni di Mascia Vannozzi, assessore alle politiche sociali, l’intervento di Cittadini in Comune per Collesalvetti:

“In merito al comunicato del Comune di Collesalvetti relativo ai fondi “bando centri estivi”, prendiamo atto che ad oggi, 12 Agosto, nessun bando per i centri estivi è stato attivato sul territorio comunale.

Allo stesso tempo prendiamo atto delle dimissioni in data odierna dell’assessore Mascia Vannozzi, titolare delle deleghe relative alle attività educative e sociali.

Questi sono i fatti:

16000€ messi a disposizione dalla Regione per finanziare i Campi Estivi, NON sono stati assegnati dal nostro Comune. Il Comune NON si è attivato in tempo per fare le necessarie convenzioni.

Mentre il sito istituzionale del Comune si dedica a comunicati e smentite, l’assessore con la responsabilità, tra le altre, proprio dei Centri Estivi, si dimette improvvisamente…

Intanto il Sindaco ci informa che si sta godendo le meritate ferie alla sagra del Tortello.

Auguriamo anche ai pochi superstiti della giunta buone ferie, tranquilli che va tutto bene.

E da Collesalvetti, è tutto”.

