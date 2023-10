Home

Fondi Pnrr, 60 interventi a Livorno, tutti i numeri sullo stato di attuazione dei progetti

18 Ottobre 2023

Livorno, 18 ottobre 2023

Lo stato di attuazione dei progetti PNRR del Comune di Livorno al cent rooggi di una conferenza stampa del sindaco Luca Salvetti a Palazzo Comunale.

Intervenuti il Direttore generale Nicola Falleni, il coordinatore dello staff PNRR Leonardo Gonnelli, il Dirigente agli Impianti Daniele Agostini.

Ha partecipato l’assessora al Bilancio Viola Ferroni.

A parlare per primo il sindaco Luca Salvetti:

“La conferenza stampa di oggi è legata ad un aspetto preciso. Da un paio di anni si sente parlare di Pnrr, ma rimane quasi un’identità astratta e non si capisce bene come si declina sul territorio, A questo proposito, per chiarezza, qui abbiamo ritenuto significativo e importante elaborare una relazione sullo stato di attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che nel 2020 abbiamo chiamato Next Generation Livorno. Il Comune di Livorno ha partecipato a tutti i bandi e ha ottenuto risorse quasi da tutti.

60 sono gli interventi, per un totale di 131 milioni e 890 mila euro a cui si aggiungono 2 milioni e 144 mila euro che sono l’oggetto di una variazione che andremo a fare a breve e che è legata ad un incremento di costi su due o tre progetti di cui discuteremo nel prossimo Consiglio Comunale.

45 dei 60 progetti per un totale di 82 milioni sono gestiti direttamente dal Comune, gli altri 15 invece sono gestiti dal gruppo amministrato dal Comune che comprende aziende partecipate come Aamps, Asa e la Fondazione Goldoni.

E’ necessario capire che il Pnrr non è solo un termine che viene usato dal Governo, ma in realtà è uno strumento che è già operativo sui territori.

A questo proposito segnalo che sono affluiti nelle casse del Comune, come liquidazione dei progetti Pnrr: a fine agosto 818 mila euro che al 18 ottobre, cioè oggi, sono diventati 1 milione e 900 mila euro.

Inoltre al 31 agosto il Comune aveva già fatto pagamenti per un valore di 604 mila euro e al 18 ottobre sono stati effettuati pagamenti pari a 1 milione e 250 mila euro.

Per capire bene a che punto siamo, abbiamo realizzato una pubblicazione, grazie al lavoro del direttore generale Nicola Falleni, di Leonardo Gonnelli che coordina i lavori del Pnrr e di tutti gli uffici, che contiene lo stato di attuazione e avanzamento di tutti i progetti coinvolti con i riferimenti alle linee di finanziamento individuate dal Pnrr ed alle sei missioni”.

Nicola Falleni Direttore Generale del Comune:

“Ci sono variazioni e integrazioni che dovremo fare a causa dell’aumento dei prezzi che è effettivamente significativo, ma la solidità del nostro Bilancio ci permette di dare subito risposte alle richieste dei nostri tecnici.

Segnalo che il Comune ha deciso di dotarsi di un dirigente tecnico ad hoc, fatto previsto dalla normativa, e proprio domani si concluderà la selezione.

Venerdì 20 c’è un convegno a Villa Letizia dove andremo a confrontarci con il Mef e la Corte dei Conti su tutti gli aspetti che stanno dietro a questa importante forma di finanziamenti che arriva dall’Europa e che ci deve trovare pronti sotto tutti gli aspetti.

Il Comune di Livorno ha stipulato anche un accordo con la Guardia di Finanza per monitorare e evitare infiltrazioni di ogni tipo su questi investimenti che atterreranno sul nostro territorio”.

Leonardo Gonnelli dirigente Assetto del territorio e coordinatore staff progetti PNRR:

” Un piano delle opere pubbliche in un Comune importante come Livorno vale sempre tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Noi qui stiamo parlando di un piano che quota 132 milioni di euro, tre volte un piano triennale di opere pubbliche. Questo è un dato che va ben precisato, in più con tempi strettissimi, perché un PNRR non è un campo libero di nuoto, è un campo dove ci sono tante boe, dove ci sono tante terminazioni, tante scadenze e quelle vanno rispettate.

Dei nostri 45 interventi, 30 sono già stati aggiudicati e questo è di grande soddisfazione e importanza. 6 sono in fase di gara, 9 sono a fine progettazione. Da fine progettazione andremo all’approvazione formale in Giunta e poi alla fase di gara. La macchina sta procedendo quindi in maniera molto molto veloce.

Quali sono gli interventi significativi, senza stare a nominarli tutti?

Ci sono tre grossi blocchi.

Il primo: la transizione digitale (le opere sono già state non solo affidate ma in corso di esecuzione).Si parla di sicurezza, cyber-sicurezza,privacy,ecc.

La seconda è la parte scolastica, dell’istruzione (non abbiamo pensato solo a rifare gli involucri ma a mettere in sicurezza le nostre scuole, aumentare l’efficienza energetica, migliorare la parte dell’antincendio ecc).

La terza parte è quella della coesione sociale e culturale.

Abbiamo stipulato contratti e stanno partendo cantieri, o come nelle scuole sono già finiti”.

Il sindaco ha ribadito che con 30 lavori già assegnati “si tira un respiro di sollievo ,in tutto il paese sono tante le gare andate deserte perché sono talmente numerose le proposte che non ci sono abbastanza ditte in Italia per partecipare a tutti i bandi che ci sono in giro. Abbiamo avuto un attimo di terrore per via Grande che poi abbiamo recuperato appieno.

Per il Sindaco il progetto più affascinante del PNRR è quello del Parco delle Generazioni a Montenero basso, il più complesso, dove si va a creare un nuovo polo scolastico, primaria e secondaria, riqualificando un parco che ha al suo interno le RSA, e mettendolo in collegamento con la scuola”.

L’assessora al Bilancio Viola Ferroni ha sottolineato che

“il grande lavoro per il PNRR ha messo sotto stress la macchina comunale, anche se è uno stress che dobbiamo vivere con positività e ottimismo. Il Bilancio si è dimostrato uno strumento solido anche dal punto di vista della Cassa, perché noi in questo momento stiamo lavorando con risorse attribuite ma solo in parte trasferite, e siccome noi siamo un comune “pagatore”, visto che in questi giorni è tornato sulle cronache la polemica rispetto ai tempi di pagamento degli Enti locali, voglio ricordare che noi siamo un ente che paga a 13 giorni, mentre la legge ne prevede 30, auspichiamo che anche il Governo nel versare le tranche successive del PNRR sia altrettanto puntuale.

Siamo molto lontani da una situazione di sofferenza di Cassa, me mettendo tutto insieme dobbiamo preoccuparci anche di questo aspetto.

Credo che la macchina comunale abbia reagito molto bene grazie anche agli investimenti che abbiamo fatto sul capitale umano, oltre 400 assunzioni in questo mandato, e questo è servito a sostenere questa mole di investimenti che è davvero significativa”.

I NUMERI IN DETTAGLIO

TOTALE INTERVENTI N. 60 PER € 131.890.731

Sono così suddivisi:

– Interventi finanziati dal soggetto attuatore COMUNE DI LIVORNOàn. 45, quotano € 82 milioni divisi in 68 milioni PNRR e 14 milioni autofinanziamento Comune

– Interventi finanziati dal soggetto attuatore GRUPPO AMMINISTRAZIONE COMUNALE TOTALE à N. 15 quotano € 49.8 milioni (di cui finanziati dal soggetto attuatore Gruppo Comunale nel Comune di Livorno n. 8 e finanziati soggetto attuatore Gruppo Comunale sul territorio provinciale e limitrofo n. 7)

________________________________________________________________

Al 31/08/2023 REVERSALI € 818.600,00

AL 18/10/2023 REVERSALI € 1.905.600,00 à sono entrati quindi acconti per € 1.087.000,00 per i seguenti interventi:

– M2C4 per interventi di adeguamento impianti antincendio asili/scuole (197.000);

– M2C4 Rifacimento prospetti Scuole Micheli (60.000);

– M4C1 Polo scolastico Montenero ex via Curiel 0-6 (252.000)

– M4C1 Scuola media Mazzini via Sgarallino (528.000)

– M1C3 barriere architettoniche Museo Fattori (50.000)

_______________________________________________________

AL 31/08/2023 PAGAMENTI (connessi alle risorse PNRR) € 604.608,19

AL 18/10/2023 PAGAMENTI (connessi alle risorse PNRR) € 1.250.696,06 à sono stati pagati quindi ulteriori € 646.087,87

_________________________________________________________

M1C1 Centri di facilitazione digitale ammesso a finanziamento € 30.000