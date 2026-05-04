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Fondo Contenzioso in crescita, Palumbo (FdI): “Il Comune rischia di pagare milioni di euro di risarcimenti danni”

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4 Maggio 2026

Fondo Contenzioso in crescita, Palumbo (FdI): “Il Comune rischia di pagare milioni di euro di risarcimenti danni”

Livorno 4 maggio 2026 Fondo Contenzioso in crescita, Palumbo (FdI): “Il Comune rischia di pagare milioni di euro di risarcimenti danni”

Dibattito politico a Livorno sul tema del fondo contenzioso e dei possibili rischi per le casse comunali. A sollevare la questione è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Palumbo, che punta il dito contro l’aumento delle somme accantonate dall’amministrazione per far fronte a eventuali cause legali.

Secondo quanto evidenziato dal consigliere di opposizione, il fondo contenzioso del Comune registra un incremento di oltre 5,4 milioni di euro. Una crescita che, spiega Palumbo, sarebbe legata in gran parte a scelte connesse al Piano Operativo e ai diritti edificatori contenuti nelle nuove convenzioni urbanistiche. Sono circa 8,9 milioni quelli che sarebbero stati accantonati in via prudenziale proprio per far fronte a possibili contenziosi derivanti da queste decisioni, che potrebbero avere ricadute importanti sul bilancio comunale.

Il consigliere di Fratelli d’Italia

mette nel mirino anche alcune partite più specifiche: 200mila euro sarebbero stati accantonati per eventuali contenziosi legati alle infiltrazioni in Piazza Attias, mentre altri 100mila euro riguarderebbero possibili cause connesse al fenomeno della cosiddetta “malamovida”. Un totale di 300mila euro che, secondo Palumbo, rappresenta solo una parte di un problema più ampio.

Proprio sul tema della movida, il consigliere critica l’amministrazione per aver raggiunto un protocollo con le associazioni di categoria senza, a suo dire, coinvolgere adeguatamente i residenti, in particolare quelli della zona di via Cambini. Residenti che, sostiene, da tempo chiedono interventi per tutelare il diritto al riposo e che starebbero valutando azioni legali contro il Comune.

“Il rischio – è la posizione di Palumbo – è che, in assenza di scelte incisive, l’amministrazione possa essere condannata, con conseguenti costi a carico dei cittadini”. Da qui l’attacco politico, con l’accusa al sindaco e alla giunta di non aver affrontato con decisione alcune criticità, esponendo l’ente a possibili esborsi economici rilevanti.

Un quadro che alimenta il confronto politico sul bilancio e sulle scelte amministrative, con il tema del contenzioso che si conferma uno dei nodi più delicati nella gestione delle risorse pubbliche.