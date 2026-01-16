Home

Fondo "Indipendenza e autonomia – InAut", pubblicate le manifestazioni di interesse per il finanziamento di interventi destinati a persone con disabilità

16 Gennaio 2026

Fondo “Indipendenza e autonomia – InAut”, pubblicate le manifestazioni di interesse per il finanziamento di interventi destinati a persone con disabilità

Livorno 16 gennaio 2026

USL Toscana nord ovest: nuove opportunità per l’autonomia delle persone con disabilità

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha recentemente pubblicato, nella sezione “Bandi e Avvisi” del proprio sito, le manifestazioni di interesse per la seconda annualità del biennio 2022-2024 del bando regionale DGRT 759/2023, finalizzato al finanziamento di interventi a valere sul fondo “Indipendenza e autonomia – InAut”.

InAut è un fondo pensato per sostenere progetti integrati e personalizzati, destinati a favorire l’autonomia delle persone con disabilità. L’obiettivo è consentire a ciascun individuo di condurre una vita il più possibile indipendente, al pari degli altri cittadini, grazie a misure di sostegno mirate. In particolare, i progetti finanziati possono riguardare percorsi di studio, formazione e inserimento lavorativo, ma anche le funzioni genitoriali, la gestione della vita domestica e le relazioni sociali.

Questa iniziativa si inserisce all’interno del progetto Giovanisì, che sostiene i giovani nel loro percorso di crescita e autonomia. La coerenza tra gli obiettivi del fondo InAut e la missione generale di Giovanisì permette di favorire interventi mirati a promuovere il benessere, la partecipazione attiva e l’inclusione sociale dei ragazzi con disabilità.

Gli avvisi pubblici restano aperti per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione, offrendo quindi un’ampia finestra temporale per presentare le domande. Le richieste devono essere presentate seguendo le modalità indicate nei singoli bandi, consultabili sul sito aziendale.

Per ulteriori informazioni e per consultare direttamente la pagina dedicata alle manifestazioni di interesse, è possibile visitare il seguente link: Manifestazioni di interesse – USL Toscana nord ovest.

Con questo bando, l’USL Toscana nord ovest conferma il suo impegno concreto nel supporto alle persone con disabilità, favorendo strumenti di autonomia, inclusione e partecipazione attiva nella società, e rafforzando il percorso di sostegno rivolto in particolare ai giovani.

