Fondo nuove competenze 2025, importanti incentivi entro il 10 aprile

14 Marzo 2025

Livorno, 14 marzo 2025 – Nei giorni scorsi si è tenuto un nuovo tavolo del Patto Locale per la Formazione del Comune di Livorno convocato su iniziativa dell’Assessore alla Formazione e all’Innovazione Michele Magnani.

Sono stati presentati i risultati delle prime interviste del progetto Livorno formYachting, il Fondo Nuove Competenze 2025, il bando di Regione Toscana per la concessione di incentivi all’apprendistato e quello della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per la concessione di incentivi per percorsi di PCTO.

Sono intervenuti al tavolo rappresentanti di Sviluppo Lavoro Italia, di Regione Toscana e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Al tavolo hanno preso parte trenta rappresentanti dei sindacati, delle associazioni di categoria, delle scuole superiori, dell’Autorità di Sistema Portuale e della Provincia di Livorno.

La formazione di figure professionali nell’ambito della nautica da diporto è al centro dell’attenzione dei lavori del Patto Locale per la Formazione.

Al settore della nautica il Patto ha dedicato il progetto Livorno formYaching, avvalendosi della preziosa collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e di Navigo, soggetti promotori e attuatori l’Osservatorio regionale sulla nautica, uno strumento essenziale per avere dalle imprese dati sempre aggiornati in merito alle figure professionali da formare.

Su questi temi è molto attiva anche Provincia di Livorno Sviluppo con vari progetti formativi portati a finanziamento su GOL e Interreg.

Dalla discussione del tavolo di lunedì 10 marzo e dalle interviste condotte da Sviluppo Lavoro Italia è emerso che per costruire un’offerta formativa sempre più adeguata occorre sviluppare meglio la comunicazione delle opportunità lavorative del settore della nautica.

Il Fondo Nuove Competenze 2025, con prossima scadenza il 10 aprile e con una dotazione finanziaria di 730 milioni di Euro, ha come obiettivo quello di riconoscere incentivi economici ai datori di lavoro che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro mirati ad attivare percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, soprattutto in risposta alla transizione ecologica e digitale.

L’apprendistato è un contratto su cui la Regione Toscana punta molto sia come misura di lotta alla dispersione scolastica, sia per favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro.

La Regione per il 2025 ha messo a disposizione dei contratti di apprendistato 1 milione di Euro di incentivi. Per tutto il 2025 sono disponibili anche 30.000 Euro di contributi della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno a favore di scuole secondarie superiori, percorsi IeFP e IFTS, e Fondazioni ITS Academy per l’attivazione di contratti di apprendistato.

I PCTO – percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – sono progetti di carattere curricolare, che permettono agli studenti di integrare la tradizionale formazione d’aula con periodi formativi presso imprese o enti privati o pubblici convenzionati, ma anche nei laboratori della scuola o in ambienti di simulazione.

A conclusione del tavolo del 10 marzo l’assessore Michele Magnani ha sottolineato la rilevanza di questi incontri di condivisione di informazioni e di opportunità di finanziamento, ponendo l’accento su quanto sia importante ampliare il lavoro di analisi dell’Osservatorio della Nautica dell’ADSP MTS a livello regionale, andando quindi oltre ai soli dati delle province di Grossetto e di Livorno oggi resi disponibili.

E’ tornato anche sulla riflessione di Sviluppo Lavoro Italia: per combattere il mismatch occorre immaginare percorsi di promozione e comunicazione da porre in essere assieme all’analisi sistematica delle figure professionali mancanti, serve raccontare in maniera efficace certi lavori, illustrando ai ragazzi e alle famiglie le opportunità di un settore, come quello della nautica, all’interno del quale esistono margini di crescita professionale davvero significativi.

Per informazioni: Marco Bennici, mbennici@comune.livorno.it

