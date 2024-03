Home

Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc): 10 milioni di euro assegnati a Livorno

14 Marzo 2024

Livorno, 14 marzo 2024 – 10 milioni di euro le risorse per Livorno dall’accordo per lo Sviluppo e Coesione 2021/2027(FSC). firma in Regione tra Governo e Regione Toscana, presente per l’Amministrazione Comunale l’assessora al Bilancio Viola Ferroni.

I contributi per la nostra città sono così suddivisi: 5 milioni per l’opera sostitutiva in sottopasso del cavalcaferrovia della linea tirrenica di via degli Acquedotti; 3 milioni e 850 mila euro per l’adeguamento sismico della scuola d’infanzia La Marmora e per la scuola primaria Giuseppe Micheli; 130.312 euro per incremento del verde e realizzazione di piste ciclabili.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, insieme ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Il FSC ha carattere pluriennale ed è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Questi 10 milioni si aggiungono ai 110 milioni assegnati a Livorno nel 2021.

Soddisfazione del sindaco Luca Salvetti che dichiara: “La firma di oggi a Firenze permette di proseguire nel lavoro di efficientamento e adeguamento delle scuole e di realizzare una delle operazioni più attese relative al sottopasso delle Terme del Corallo. La conferma dei finanziamenti all’interno del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è per noi un grande successo che è frutto della rete creata negli anni e dei rapporti con la Regione Toscana e in questo caso anche con il Governo”.

