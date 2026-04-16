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16 Aprile 2026

Livorno 16 aprile 2026 Fontane: Sotto i nostri piedi scorre l’acqua, mostra del collettivo CUICUOCUA

Fontane

Mostra del collettivo CUICUOCUA e documentazione del processo di costruzione del progetto Fontane | Sotto i nostri piedi scorre l’acqua.

Il progetto, curato da Stefania Rinaldi, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico idrico della città attraverso pratiche artistiche innovative. Il progetto vede protagonista il collettivo artistico composto da Yonel Hidalgo Peréz, Andrea d’Amore, Federico Cavallini e Saverio Pieralli, che ha lavorato alla risemantizzazione di alcune fontane dismesse o scomparse di Livorno.

La mostra Fontane del collettivo artistico CUICUOCUA si compone di contenuti visivi e installazioni site-specific nate dalla rielaborazione del concetto di fontane immaginifiche. All’interno della mostra il collettivo presenterà il prototipo di Rugiada, proposta per una nuova fontana pubblica a Livorno.

è un progetto di CUT Circuito Urbano Temporaneo, partner progetto è l’Archivio di Stato di Livorno. Il progetto è sostenuto dalla Regione Toscana Govanisi’ per ToscanaIncontemporanea 2025 con il patrocinio del Comune di Livorno.

Programma dell’evento:

Presentazione del progetto Fontane e della Fanzine

Documentazione del processo. Una sezione dedicata al racconto delle fasi di ricerca e azione del progetto Fontane, che include il lavoro svolto presso l’Archivio di Stato di Livorno, i laboratori e le azioni performative. Un focus sulla partecipazione della comunità, con la documentazione dei workshop che hanno coinvolto studenti e cittadini nella narrazione del quotidiano e nella co-creazione di una memoria collettiva.

Ascolto dei Podcast Fontane

Affissione Pubblica. Contestualmente all’apertura, saranno visibili alcune immagini diffuse con affissione pubblica, portando i contenuti del progetto direttamente nelle strade della città.

Fontane | Sotto i nostri piedi scorre l’acqua e si propone di trasformare l’oggetto-fontana da semplice monumento o risorsa inattiva a elemento narrativo capace di generare nuova consapevolezza e cura del bene comune. Attraverso una fase di esplorazione, mappatura e una call pubblica volta a raccogliere i ricordi degli abitanti, il percorso ha creato un ponte tra il patrimonio materiale e l’immaginario collettivo della cittadinanza livornese.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività di CUT | Circuito Urbano Temporaneo, realtà impegnata nella rigenerazione urbana e nel coinvolgimento delle comunità locali attraverso pratiche e processi di Arte Contemporanea.

Informazioni utili:

Data: 23 Aprile

Luogo: Via della Cinta Esterna,50, Livorno

Orario: Dalle ore 17:30

Ingresso: Libero