Fontanella del Famedio restaurata: Palumbo (FdI) rilancia la riqualificazione di Montenero

14 Giugno 2025

Dopo decenni di abbandono, la storica Fontanella del Famedio a Montenero torna finalmente a zampillare. A celebrare la conclusione dell’intervento di restauro, questa mattina, anche il consigliere comunale Alessandro Palumbo (Fratelli d’Italia), promotore della mozione per la riqualificazione dell’intera area.

«Ho partecipato con grande soddisfazione all’inaugurazione della fontana restaurata – ha dichiarato Palumbo –. È un primo passo importante, che restituisce dignità a un luogo simbolico per la città e i suoi cittadini».

La fontanella, situata nei pressi del Santuario della Madonna di Montenero, era inutilizzata da anni. Ora è di nuovo funzionante e, come annunciato dal consigliere, sarà ulteriormente valorizzata con una madonnina e fioriere decorative, restituendole il decoro originario.

L’intervento rientra in una serie di proposte presentate da Palumbo in una mozione depositata a gennaio e sottoscritta da tutto il centrodestra. La discussione si è tenuta lo scorso aprile in consiglio comunale. Tra le proposte anche altri interventi di manutenzione e rilancio per il colle, considerato un patrimonio storico, paesaggistico e spirituale della città.

«Non ci accontentiamo – ha proseguito Palumbo –. Resteremo vigili affinché l’azione del Comune su questo gioiello cittadino prosegua in modo costante e concreto».

Alla cerimonia era presente anche Alessandro Guarducci, ex candidato sindaco, che nel suo programma elettorale aveva riservato ampio spazio al rilancio di Montenero.

Palumbo ha poi ringraziato il Lions Club Livorno Host e Enio Lorenzini per il loro prezioso contributo alla realizzazione dell’intervento, sottolineando l’importanza delle sinergie tra istituzioni e società civile nella cura dei beni comuni.

