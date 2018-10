Home

Fonteviva volley, manca poco alla prima di campionato

8 ottobre 2018

Fonteviva volley, manca poco alla prima di campionato

Mancano pochi giorni all’inizio del campionato di A2 di volley che rappresenterà Livorno a livello nazionale. Appuntamento domenica prossima ore 18 alla Bastia.

Nei giorni scorsi la squadra ha giocato l’ultima amichevole pre-campionato. L’Acqua Fonteviva sbanca il Pala Malè e conclude con un acuto una preseason di alto livello e ricca di buone sensazioni. Contro la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania i ragazzi di Montagnani vincono per 1-3 (28-30; 25-15; 16-25; 23-25) ed è un successo, senza dubbio platonico, ma che regala a Jovanovic e compagni un’altra importante conferma in vista della Serie A2 Credem Banca.

Prestazione da incorniciare quella offerta a Viterbo e questo sotto molteplici aspetti. In primo luogo la qualità del gioco ma, in questo specifico caso, anche e soprattutto la grinta, il carattere e la voglia di non mollare mai di questa squadra hanno impressionato positivamente. Nelle fila di casa un grande ex come Matteo Bertoli e giocatori di livello assoluto. Una gran bella squadra, grintosa, con un pubblico caloroso ed appassionato. Insomma, l’ambiente ideale per un test precampionato.

Un vero e proprio test di maturità che la Fonteviva di Montagnani che ha superato a pieni voti regalandosi una bella iniezione di autostima e sicurezza.

La gara. Paolo Montagnani schierava in partenza Jovanovic e De Santis in diagonale, Miscione e Maccarone al centro, Zonca e Wojcik di banda e Pochini libero. Primo parziale equilibrato (3-3, 13-11 e 15-13) tra due squadre che davano subito l’impressione di interpretare il confronto con lo spirito della gara vera, quella che conta tre punti e nella quale nessuno molla niente. Tuscania sospinta da un pubblico caloroso. Fonteviva che non faceva una piega e rimaneva in scia. Padroni di casa al break importante sul 24-21, con due palle dubbie. Fonteviva al recupero di carattere e grinta e poi a strappare il set allo sprint. La squadra di Montagnani pagava nel secondo parziale lo sforzo fisico e mentale fatto nel primo parziale. Ad un inizio equilibrato (6-6) seguiva infatti l’assolo dei ragazzi di casa che scappavano sul 10-6 per poi allungare ulteriormente e chiudere a 15. La Fonteviva si riprendeva nel terzo set. Uomini di Montagnani subito avanti (6-8 e 12-16). Vantaggio che rimaneva costante con la squadra toscana molto lucida e precisa (14-18) e che strappava definitivamente archiviando il parziale a 16.