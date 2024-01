Home

Cronaca

Cronaca

17 Gennaio 2024

Livorno 17 gennaio 2024 – Fonti del Corallo: furti di materiale e apparecchiature edili, colto sul fatto e arrestato un 35enne

I carabinieri della Stazione di Ardenza, hanno tratto in arresto in flagranza per i reati di rapina impropria e ricettazione un 35enne napoletano gravato da precedenti specifici.

I militari, individuata l’area di sosta del centro commerciale “Fonti del Corallo” quale luogo dove avvenivano i furti, hanno predisposto un servizio con diverse autovetture, anche in tinta civile

Durante l’appostamento i carabinieri notavano un veicolo avvicinarsi con fare sospetto al furgone di una ditta livornese specializzata in manutenzioni. Il guidatore rapidamente scendeva dell’auto e, dopo aver infranto il deflettore posteriore del veicolo commerciale, si appropriava di alcuni compressori custoditi all’interno del mezzo.

I carabinieri intervenivano e si qualificavano, intimando al malfattore di fermarsi ma l’uomo tentava la fuga risalendo a bordo della sua autovettura venendo tuttavia rapidamente bloccato dai militari in abiti civili e da una delle pattuglie di supporto in uniforme che si trovava a breve distanza.

La successiva perquisizione veicolare permetteva di rinvenire ulteriori apparecchiature ed utensili per lavori edili e manutenzioni per un valore complessivo stimato in euro 10.000 circa, verosimilmente anch’essi provento di furti perpetrati con le medesime modalità nei giorni precedenti.

Il 35enne veniva pertanto tratto in arresto per rapina impropria e ricettazione e, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso la caserma di viale Fabbricotti in attesa di giudizio direttissimo che verrà celebrato nella giornata odierna.

Sulla scorta di immediati accertamenti dei carabinieri è stato possibile ricondurre parte del materiale rinvenuto a 4 distinti furti consumati nella medesima area di parcheggio.

Parte della refurtiva è stata già restituita ai legittimi proprietari mentre sono in corso di identificazione le ulteriori vittime per procedere alla riconsegna del restante materiale rinvenuto e sequestrato.

