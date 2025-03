Fonti rinnovabili e innovazione: Livorno ospita la seconda tappa di ‘Energie per il Futuro

Home

31 Marzo 2025

Si è tenuta a Livorno sabato 29 marzo 2025, ore 10.30 presso la “Sala Stucchi” del Grand Hotel

Palazzo la conferenza dalla associazione “Spazio Italia APS” sul tema “Fonti rinnovabili :

panoramica generale, progetti per le aziende e macchinari elettrici”. Si tratta del secondo evento del

ciclo di incontri denominato “Energie per il Futuro”, la serie di conferenze tematiche che toccherà

ogni capoluogo della regione Toscana per occuparsi di tutto ciò che è innovazione.

Il tema dell’energia e dei suoi costi è di stretta attualità ed in questo convegno è stato analizzato

nell’ottica di esporre esempi di progetti effettivamente realizzati. Il primo relatore, l’esperto di

tecnologie green Luciano Iaciofano, ha fornito una ampia panoramica su tutte le fonti di energia

rinnovabile, soffermandosi in particolare su un aspetto spesso trascurato: la necessità di valutare con

attenzione i fabbisogni energetici del richiedente al fine di ottenere un impianto su misura, anche

combinando più tecnologie differenti.

Nel secondo intervento Alessio Mancini, area manager per la Toscana dell’azienda SEAC-Esco (uno

dei principali player italiani nelle tecnologie rinnovabili), ha esposto una serie di soluzioni

fotovoltaiche per industrie e aziende agricole (agrivoltaico). Inoltre ha illustrato l’opportunità delle

CER (comunità energetiche rinnovabili) e dei contributi per aziende ubicate in comuni con meno di

30.000 abitanti, che possono ricevere un rimborso a fondo perduto pari al 40 % dell’investimento se

presentano domanda entro il 30 novembre 2025.

L’ultimo relatore, l’ingegnere meccatronico Berardino Sticozzi, ha spiegato come i fabbisogni di

energia delle aziende saranno in futuro sempre più crescenti per via dell’aumento dei processi di

meccanizzazione ed automazione. In particolare nell’ambito agricolo sono in via di sviluppo una

serie di macchinari elettrici, che potranno essere in buona parte alimentati da impianti agrivoltaici,

che renderanno più agevole la lavorazione dei campi e la raccolta dei frutti, riducendo al tempo

stesso le emissioni inquinanti.

Il Presidente Giuggioli rinnova l’impegno di Spazio Italia APS nel continuare per il tutto il 2025 a

fare divulgazione con competenza e dando supporto a cittadini ed imprese. A tal fine verrà presto

implementata nel sito della associazione la possibilità di entrare in contatto con i relatori delle

conferenze per avanzare richieste e proposte.

