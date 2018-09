Home

Sport

Footgolf: i calciatori amaranto inaugurano il nuovo campo

Sport

11 settembre 2018

Footgolf: i calciatori amaranto inaugurano il nuovo campo

Sabato 15 Settembre porte aperte al Golf Club Livorno con l’Open Day di Footgolf gratuito per tutti

Domani una delegazione del Livorno Calcio dopo aver terminato l’allenamento, si recherà al Golf Club Livorno per inaugurare il nuovo percorso realizzato per giocare a Footgolf, la nuova disciplina sportiva che unisce l’eleganza del golf al fascino del calcio, che sta prendendo sempre più piede in Italia.

Si gioca con un pallone da calcio sulle 9 buche di diametro 50 cm, create appositamente sul percorso.

Lo scopo del gioco è quello di arrivare in buca con il minor numero di calci, affrontando tutte le difficoltà che si trovano nel percorso, ovvero laghi, fiumiciattoli, bunker di sabbia, pendenze. E´ quindi un gioco fisico, ma anche di strategia.

Sono gia’ molti gli ex giocatori di calcio che si sono cimentati nel footgolf: Ivano Bonetti, Dino Baggio, Igor Protti. Domani saranno proprio i giocatori del Livorno a dare il calcio iniziale al footgolf giocato a Livorno.

Mentre sabato 15 Settembre porte aperte al Golf Club Livorno con l’Open Day di Footgolf aperto a tutti e gratuito, dalle 16:30 alle 20.

Sulla pagina facebook e sil sito web di Footgolf Toscana www.footgolftoscana.it nella sezione OPEN DAY LIVORNO tutte le informazioni su come partecipare.

L’Open Day di Footgolf e’ organizzato da ASD Footgolf Toscana in collaborazione con il Golf Club Livorno.

info@footgoltoscana.it www.footgolftoscana.it