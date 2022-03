Home

13 Marzo 2022

Ford, come sostituire le lampadine dei fari anteriori (Video)

Rubrica Come Fare – Ford, come sostituire le lampadine dei fari anteriori

Quanti tecnici Ford servono per cambiare una lampadina?

Uno. E sei tu.

Impara a cambiare la lampadina dei fari anteriori da vero professionista.

Quando una lampadina della tua Ford non funziona non si tratta solo di una scocciatura, ma della tua sicurezza.

Pertanto, essere in grado di cambiare la lampadina di un faro abbagliante, anabbagliante o di un indicatore di direzione è molto importante. E grazie a questa guida potrai imparare a farlo.

Come si sostituisce la lampadina dei fari? Alla fine di questo breve video, sarai in grado di farlo come un vero professionista.

Prima di iniziare, procurati un cacciavite Torx TX30. In alternativa, è possibile utilizzare anche un comune cacciavite a testa piatta.

Occorre anche un cacciavite PH2 Phillips.

Innanzitutto, assicurati che il freno a mano sia inserito e che il veicolo sia spento.

Per la tua sicurezza, attendi circa 10 minuti per consentire al motore di raffreddarsi. In questo modo anche la ventola smetterà di funzionare.

Ora apri il cofano. Assicurati di fissarlo in modo sicuro con il puntone.

Vai al faro da riparare. Individua la prima vite nella parte anteriore.

SUGGERIMENTO UTILE: Usa le dita per sollevare delicatamente il rivestimento in plastica circostante. Così sarà più semplice rimuovere la vite.

Togli la vite utilizzando il cacciavite Phillips.

Ora rimuovi anche la seconda vite nella parte anteriore usando il cacciavite Torx.

SUGGERIMENTO UTILE: Per evitare di perdere o far cadere gli attrezzi, riponili nel condotto delle bocchette dell’aria accanto al parabrezza.

Infine, rimuovi la vite nella parte posteriore.

Solleva il faro con cautela ed estrailo dalla molletta bianca del punto di montaggio.

Sulla parte posteriore troverai un connettore elettrico. • Stringi le mollette ed estrailo.

A questo punto il faro può essere rimosso completamente. •

SUGGERIMENTO UTILE: Per proteggere la vernice, chiedi a qualcuno di sorreggerti il faro.

Posiziona con cautela il faro su una superficie piana e sicura. • Vedrai tre coperchi di lampadine

Il FARO ABBAGLIANTE si trova al centro. Presenta un grande coperchio in gomma.

Togli il coperchio.

Rimuovi il connettore elettrico.

Per estrarre la lampadina, girala in senso antiorario. •

Avvita la nuova lampadina in senso orario per fissarla.

SUGGERIMENTO UTILE: Cerca di non toccare il vetro della lampada con le dita. Le impronte possono causare una riduzione nella durata della lampadina.

Reinserisci il connettore elettrico. Colloca nuovamente il coperchio in gomma.

Ora rimuovi il coperchio del FARO ANABBAGLIANTE.

Rimuovi il connettore elettrico. Premi su entrambi i lati ed estrai il connettore.

Ora rimuovi la lampadina dal connettore.

SUGGERIMENTO UTILE: Il tuo Ford Partner può fornirti la lampadina adeguata al tuo veicolo.

Spingi la nuova lampadina contro il connettore.

Ora reinserisci il connettore elettrico nella sua sede. Il corretto montaggio è indicato da uno scatto.

Colloca nuovamente il coperchio in gomma.

Ora passiamo all’INDICATORE DI DIREZIONE.• Rimuovi il tappo grigio girandolo in senso antiorario.

Gira il connettore elettrico in senso antiorario.

Colloca la nuova lampadina nel connettore elettrico e reinseriscilo nell’unità principale.

Per reinserire il gruppo ottico, riposiziona il faro. Assicurati che vada sotto la linguetta del paraurti.

Spingi il connettore principale nella sua sede finché non scatta.

Allinea attentamente il faro alla carrozzeria.

Spingilo con cautela nella sua posizione.

Ora ricolloca le viti. Inizia dalle due viti Torx.

L’ultima vite da inserire è la Phillips. La vite deve fuoriuscire leggermente.

Infilala nuovamente nel foro.

Avvita delicatamente il tutto.

Chiudi il cofano.

SUGGERIMENTO UTILE: Se non sei sicuro dell’allineamento dei fari, rivolgiti al tuo Ford Partner per un controllo. Come vedi, sostituire la lampadina delle luci anteriori della tua Ford è semplicissimo.

In caso di dubbi, puoi sempre consultare il manuale di istruzioni o semplicemente contattare il tuo Ford Partner di fiducia.

