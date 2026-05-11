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Foresta e rovi sui muri dei fossi, “liane” sulla luce del ponte. La situazione sugli scali Olandesi

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11 Maggio 2026

Foresta e rovi sui muri dei fossi, “liane” sulla luce del ponte. La situazione sugli scali Olandesi

Livorno 11 maggio 2026 Foresta e rovi sui muri dei fossi, “liane” sulla luce del ponte. La situazione sugli scali Olandesi

Di seguito alcune immagini che parlano da sole sulla vegetazione che cresce lungo il muro dei fossi sugli scali Olandesi, sugli scali Saffi e il ponte che porta sugli scali Bettarini.

Le immagini parlano da sole, ma il cittadino che le ha inviate fa una riflessione in merito alle radici delle piante e ai danni che possono causare. Il cittadino spera infatti che chi di dovere provveda urgentemente a ripulire i muri ed i ponti dei fossi dalle piante: “si rischia che ci siano altri crolli delle antiche mura, come già avvenuto in passato e riparato con del cemento che ha creato un danno d’immagine non indifferente”

Foresta e rovi sui muri dei fossi, “liane” sulla luce del ponte. La situazione sugli scali Olandesi