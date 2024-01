Home

Forestale, il bilancio 2023: 31 denunciati reati e sanzioni per 77mila euro

26 Gennaio 2024

Forestale, il bilancio 2023: 31 denunciati reati e sanzioni per 77mila euro

Livorno 26 gennaio 2024 – Forestale, il bilancio 2023: 31 denunciati reati e sanzioni per 77mila euro

L’Arma dei Carabinieri rappresenta una forza di polizia ambientale di assoluto rilievo nel panorama. Durante l’anno 2023 la collaborazione di tutti i Nuclei Carabinieri Forestali dell’Arma, del NIPAAF – Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Livorno e del Nucleo CC Cites di Livorno è stata di estrema importanza.

I suddetti reparti hanno esperito 2.424 controlli nei settori di competenza che hanno interessato 846 persone e 113 veicoli. L’attività ha portato al deferimento di 31 persone all’Autorità Giudiziaria per reati di natura ambientale ed a sanzionare amministrativamente 175 persone per un importo complessivo pari ad oltre 77.000 euro.

I controlli hanno riguardato prevalentemente la tutela del territorio, con la vigilanza sulle attività forestali e sul corretto utilizzo delle risorse idriche. Particolare rilievo hanno inoltre rivestito i controlli per la tutela di flora e fauna in particolare per l’attività venatoria che per la tutela del benessere animale.

I Carabinieri Forestali della provincia di Livorno sono stati inoltre impegnati nelle verifiche relative a discariche di rifiuti, dedicando 180 controlli nel settore che hanno portato al deferimento di 10 persone ed a sanzionarne amministrativamente altre 8 per oltre 5.600 euro complessivamente.

Anche nel settore della protezione dagli incendi l’attività ha prodotto 77 controlli con 16 sanzioni amministrative contestate, prevalentemente per il mancato rispetto delle norme sugli abbruciamenti, per oltre 4.300 euro complessivi; 2 persone sono state deferite all’A.G. per incendio colposo.

Non meno importanti sono stati gli incontri con le scuole per illustrare le attività tipiche dei carabinieri forestali e le principali azioni di tutela delle specie a rischio di estinzione in accordo con il provveditorato agli studi. Da gennaio a dicembre 2023 sono state incontrate 68 classi in scuole primarie nella provincia di Livorno, per un totale di circa 1.400 alunni. Il 22 novembre 2023 è stata celebrata la giornata dell’albero nella Scuola Primaria “Campana” di Livorno, con la piantumazione di tre piccoli alberi alla presenza dei rappresentanti delle autorità cittadine.

Sempre in ambito della tutela del territorio, il N.O.E. – Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, specializzato per le attività inerenti al settore dei rifiuti ed al contrasto del traffico illecito degli stessi, ha operato due significativi sequestri nel porto di Livorno in collaborazione con la locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: un container di rifiuti speciali pericolosi costituiti da n. 49 motocicli fuori uso del valore complessivo di euro 50.000 nonché 61 frigoriferi fuori uso e da una lavatrice fuori uso destinati in Iraq.