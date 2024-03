Home

5 Marzo 2024

Livorno 5 marzo 2024 – Forestale tramite tecnologia spaziale ESA scopre irregolarità in località Poggio d’Orlando

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Montenero, tra le varie attività di settore, si occupano costantemente della tutela dell’ambiente e del rispetto dei vincoli paesaggistici ed ambientali, sia con verifiche e sopralluoghi sul territorio, sia con metodologie moderne e all’avanguardia; tra queste possono contare anche sul supporto offerto da una piattaforma satellitare dell’Agenzia Spaziale Europea, istituita appositamente per il monitoraggio ambientale e il controllo del territorio e dalla quale i militari ricavano informazioni importanti sulle modalità di esecuzione di determinate modificazioni forestali. Proprio da attraverso queste consultazioni “spaziali” di questa sorveglianza satellitare hanno rilevato delle irregolarità in località Poggio d’Orlando del comune di Livorno.

In particolare, in un’area protetta dei Monti Livornesi soggetta a vincolo paesaggistico, la forestale ha riscontrato che un taglio boschivo eseguito su una superficie di circa 7 ettari era stato eseguito in parte senza autorizzazione, in quanto portato a termine oltre la scadenza prevista dalla stagione silvana.

