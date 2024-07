Home

31 Luglio 2024

Piombino 31 luglio 2024 – Formaldeide oltre i limiti a Piombino: M5S chiede chiarimenti urgenti in Regione sul rigassificatore

La Presidente del Gruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, ha annunciato oggi la presentazione di un’interrogazione urgente al Consiglio Regionale della Toscana riguardo alle recenti notizie sul superamento dei limiti di formaldeide emessi dal rigassificatore di Piombino, gestito da Snam Fsru Italia.

“Le recenti rilevazioni di Ispra, che hanno evidenziato concentrazioni di formaldeide ben al di sopra dei limiti stabiliti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), sono estremamente preoccupanti.

La formaldeide è una sostanza riconosciuta come cancerogena certa dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, e non possiamo permettere che i cittadini di Piombino siano esposti a questi rischi,” ha dichiarato la Consigliera Galletti.

“Chiedo chiarezza e trasparenza da parte di tutte le autorità coinvolte. È necessario capire come sia stato possibile raggiungere questi livelli di emissioni e quali misure siano state effettivamente adottate per rimediare alla situazione,” ha dichiarato Galletti. “Trovo inoltre inaccettabile il tentativo di liquidare la vicenda segnalando che i dati restano comunque all’interno dei limiti nazionali. I limiti da considerare sono quelli stabiliti dall’AIA e devono essere rigorosamente rispettati. Allo stesso modo, deve essere rigorosamente rispettato il patto stabilito con la cittadinanza di Piombino, che prevede il trasferimento altrove dell’ingombrante presenza del rigassificatore entro i tre anni previsti.”

“Presenterò un’interrogazione urgente al Consiglio Regionale per chiedere un dettagliato resoconto delle azioni intraprese da Snam e dalle autorità competenti, e per sollecitare ulteriori interventi di controllo e monitoraggio. Dobbiamo garantire che i limiti di emissione siano rispettati da ora in poi e che siano messe in atto tutte le misure necessarie per proteggere la salute pubblica,” ha concluso la Consigliera Galletti.