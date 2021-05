Home

Formazione, CNA: corso gratuito per progettazione e sviluppo siti web e industria 4.0

19 Maggio 2021

Formazione, CNA: corso gratuito per progettazione e sviluppo siti web e industria 4.0

Una opportunità formativa gratuita nel mondo del digitale, rivolta soprattutto ai giovani di tutta la provincia.

Corso in progettazione e sviluppo siti web e industria 4.0.

Solo 15 i posti, corso in parte a distanza ed in parte in stage in aziende della zona.

Livorno 19 maggio 2021

Il digitale come opportunità lavorativa per i giovani

Corso di formazione gratuito per sviluppatori web e industria 4.0

La domanda di servizi digitali aumenta costantemente fra le imprese e per molti, soprattutto i giovani ma non solo, può diventare una occasione di lavoro sia come dipendente che come nuova impresa. Per questo è nato il progetto “Click”, un corso di formazione totalmente gratuito breve ma intenso destinato a disoccupati.

Sviluppato nell’area livornese, il percorso formativo è incentrato sulla progettazione e sviluppo di siti web (178 ore) e sulle tecnologie Industria 4.0 (30 ore). Solo 15 i posti, con scadenza delle domande il 3 giugno.

Si tratta di un progetto promosso da CNA Servizi Formazione di Livorno col Polo Tecnologico di Navacchio, in cui sono partner anche l’Università di Pisa con il Dipartimento di Informatica e l’azienda livornese Oimmei. Il corso è interamente gratuito in quanto promosso dal POR FSE 2014/2020 e finanziato con le risorse FSC e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Un percorso quindi molto concentrato che inizierà a metà giugno con lezioni on line fino alla fine di luglio e poi riprenderà con le ultime lezioni e lo stage a settembre in aziende del settore digitale della zona.

Sul sito www.cnaservizi.org il bando con le informazioni per presentare la richiesta e il modulo di iscrizione.

Per chiarimenti contattare Angela Bertolotto allo 0586 267553 mai angela.bertolotto@cnalivorno.it .

