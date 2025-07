Home

Formazione, corso gratuito “Macelleria e addetto al banco” organizzato da Confcommercio

24 Luglio 2025

Formazione gratuita: Confcommercio Livorno investe sul futuro dei mestieri

Aperte le iscrizioni al corso gratuito “Macelleria e addetto al banco” riservato a disoccupati e soggetti inattivi

CAT Confcommercio Livorno lancia un nuovo corso gratuito di “Macelleria e addetto al banco”, finanziato da Regione Toscana nell’ambito del programma regionale Giovanisì.

Rivolto a persone disoccupate o inattive in cerca di una formazione professionale qualificante, il corso mira a formare figure professionali complete, in grado sia di operare tagli tecnici che di interagire efficacemente con il cliente: gestione del banco, conoscenza delle carni locali e prodotti tipici, competenze igienico‑sanitarie.

Il settore delle macellerie rappresenta un’eccellenza del commercio alimentare in Toscana. La regione conta circa 1.570 imprese attive nel commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne, di quasi 200 nella provincia di Livorno. Le macellerie sono circa il 17 % degli esercizi alimentari in Toscana, che ne ospita oltre 28 000 nel complesso, il 26 % dei quali dedicati alla vendita di prodotti alimentari (dati Confcommercio Toscana).

Daniele Bartolozzi vice presidente Confcommercio Livorno commenta:

“Le macellerie sono uno dei vanti del commercio alimentare, non solo per la qualità e per la provenienza certificata dei prodotti, ma anche per la capacità che il settore ha avuto di mantenere il legame con la tradizione adattandosi alle nuove tendenze di consumo, come quella dei prodotti pronti da cuocere”.

I destinatari sono disoccupati e persone inattive residenti nella provincia di Livorno che, attraverso moduli teorici e pratici, saranno introdotti alle tecniche di taglio e preparazione, a normativa e sicurezza alimentare, ma anche alla gestione della clientela e alla valorizzazione delle produzioni locali e delle certificazioni DOP/IGP.

“L’obiettivo”, specifica la responsabile formazione di Confcommercio Livorno e Pisa, Cecilia Pellegrinetti “è l’inserimento lavorativo in macellerie tradizionali, supermercati o gastronomie. L’ibridazione tra negozio di vendita carni e punto ristoro è già realtà anche a Livorno, per cui si possono immaginare diversi tipi di impiego per i futuri addetti”.

Il corso è completamente gratuito. Per partecipare, è possibile contattare Confcommercio Livorno al numero 0586/1761061 o inviare una mail a formazione@confcommercio.li.it

