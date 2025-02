Home

Formazione e reinserimento dei lavoratori in cassa integrazione: sindacati incontrano l’amministrazione regionale

7 Febbraio 2025

Livorno 7 febbraio 2025

Le organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM incontrano l’amministrazione regionale, rappresentata da Valerio Fabiani, consigliere politico del presidente della Regione Toscana, con delega al lavoro e alla gestione delle crisi aziendali, e dai funzionari dell’unità di crisi regionale.

Tema centrale della discussione è stato il percorso di formazione per il reinserimento dei lavoratori attualmente in cassa integrazione. Abbiamo preso atto con favore della disponibilità della Regione ad accelerare e favorire la definizione degli accordi di programma relativi ai due gruppi industriali Metinvest e JSW, un passaggio fondamentale per il rilancio del settore e la tutela dell’occupazione. In particolare, è stata condivisa la necessità di definire e sottoscrivere un accordo di progetto formativo tra Regione e organizzazioni sindacali, che preveda il coinvolgimento successivo dei due gruppi industriali.

L’obiettivo è la loro partecipazione al cofinanziamento della formazione, sia in modo diretto che attraverso l’utilizzo di strumenti come i fondi interprofessionali per la formazione continua.

Come FIM, FIOM e UILM abbiamo ribadito l’urgenza di procedere rapidamente e, per questo, abbiamo chiesto che venga convocata al più presto una riunione plenaria con la presenza dei rappresentanti di Metinvest e JSW per rendere operativi gli impegni da assumere. Riteniamo che la formazione sia un tassello essenziale per garantire il futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti e per dare prospettive concrete a un settore strategico. Per questo continueremo a monitorare l’evoluzione del percorso e a sollecitare tempi certi per la sua attuazione.

