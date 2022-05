Home

Formazione marittima, la motonave Gregoretti come laboratorio operativo per gli allievi del Nautico

31 Maggio 2022

Formazione marittima, la motonave Gregoretti come laboratorio operativo per gli allievi del Nautico

Ripristinata dall'Autorità di Sistema, sarà utilizzata anche da Gente di Mare Formazione per un progetto pilota

Livorno, 31 maggio 2022 – Un ponte tra passato (storia) e futuro (formazione di nuove leve marittime). La motonave Bruno Gregoretti, oltre a rimanere in servizio per la promozione del porto, sarà utilizzata come luogo di pratica marittima per gli studenti degli ultimi tre anni del Nautico.

Una bella storia di sinergie: da una parte l’Autorità di Sistema – che oltre a farsi carico della vecchia motovedetta dismessa dalla Capitaneria – la ha anche rimessa in piena funzionalità per muoversi nelle acque portuali; dall’altra il centro di formazione marittima Gente di Mare che la utilizzerà come la parte operativa di un laboratorio interno al Nautico di Livorno e non solo.

Il progetto portato avanti da Gente di Mare, una sorta di alternanza Scuola-Lavoro, si tiene all’interno del percorso di studi degli allievi e unisce parti teoriche, inglese tecnico e la pratica su una nave vera e propria. Con i suoi 23 metri, la Gregoretti consente di far toccare con mano ai giovani i principali aspetti della navigazione: la sala macchine, la coperta e gli strumenti di navigazione.

La Gregoretti è da qualche giorno assegnata stabilmente allo scalo regio della Darsena Vecchia. La nuova sistemazione della motonave è stata inaugurata con una cerimonia organizzata dall’Autorità di Sistema Portuale nell’ambito dei festeggiamenti dedicati alla Giornata Europea del Mare.

All’iniziativa hanno preso parte il segretario generale della Port Authority, Matteo Paroli e l’amministratrice di Gente di Mare Elena di Tizio. Assieme a Paroli anche altre due dirigenti dell’Ente: Claudio Capuano e Cinthia De Luca. Presenti inoltre l’assessore comunale al Porto, Barbara Bonciani, il comandante della Capitaneria di Porto, Andrea Santini, e rappresentanti della Stella Maris e dell’Associazione Mari-Fari.

Durante la cerimonia, l’imbarcazione ha peraltro ricevuto la benedizione di don Emil Tadeusz Kolaczyk, parroco della Chiesa di San Ferdinando.

La motovedetta è visitabile su prenotazione.