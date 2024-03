Home

9 Marzo 2024

Formazione mercantile post diploma, Amministrazione e Nautico in Regione

Livorno 9 marzo 2024 – Formazione mercantile post diploma, Amministrazione e Nautico in Regione

“Come Amministrazione comunale, su richiesta dell‘Istituto Tecnico Nautico, riteniamo opportuno facilitare una riflessione con le istituzioni interessate al fine di comprendere la fattibilità di un percorso ITS per la formazione di ufficiali di macchina e di coperta a Livorno”.

E’ la richiesta avanzata ieri dall’assessora comunale al Porto e integrazione città porto Barbara Bonciani insieme alla Dirigente Scolastica Maria Domenica Torrombacco dell’Istituto Tecnico Nautico “Cappellini” durante una riunione convocata a Firenze dall’assessora regionale alla Formazione Alessandra Nardini.

L’assessora Bonciani ha ricordato che “i professori e i ragazzi dell’Istituto Nautico ci hanno evidenziato che la mancanza di formazione post diploma per ufficiali di macchina e di coperta limita le opportunità dei ragazzi e delle ragazze che frequentano gli istituti tecnici della città ad una carriera a bordo delle navi. Credo che la città di Livorno, che vanta un porto commerciale di rilevanza nazionale meriti un’attenzione specifica per la formazione post diploma in ambito mercantile”.

Dichiara l’assessora regionale Alessandra Nardini: “Ho organizzato molto volentieri questo incontro per favorire il dialogo tra le istituzioni livornesi, l’istituto tecnico nautico Cappellini e la Fondazione ITS Isyl che opera nell’area tecnologica mobilità sostenibile, nautica.

L’obiettivo della Regione è quello di favorire un’offerta formativa più ampia e diffusa possibile nel territorio toscano. Quest’anno abbiamo cofinanziato più percorsi ITS di sempre e, per la prima volta, abbiamo avuto almeno un corso ITS per provincia.

Gli ITS Academy rappresentano una straordinaria opportunità post diploma per le studentesse e gli studenti a cui garantiscono successivamente ottime prospettive occupazionali.

Mi auguro che il dialogo intrapreso prosegua nel miglior modo possibile nell’interesse delle ragazze, dei ragazzi e dello sviluppo economico del territorio livornese”.

Livorno, città di porto e città di mare, spiega l’assessora Bonciani, vanta dal 1863 la presenza di un Istituto Tecnico Nautico di grande rilevanza per i ragazzi e le ragazze che vogliono intraprendere una carriera marittima nel nostro territorio.

Purtroppo i ragazzi e le ragazze che scelgono di imbarcarsi devono intraprendere una formazione post diploma per ufficiali di macchina e di coperta fuori dalla nostra regione.

Le Accademie mercantili più vicine per gli studenti e le studentesse livornesi sono infatti collocate in altre regioni, le più vicine sono quelle di Genova e di Gaeta.

Distanza questa che spesso determina rinunce da parte degli studenti e delle loro famiglie che vedono unirsi ai costi della formazione quelli relativi alle spese di alloggio. Inoltre i posti disponibili nelle accademie mercantili nelle due regioni non sono mai sufficienti a rispondere alla domanda di formazione dei ragazzi.

Per questi motivi durante un convegno che si è tenuto a Firenze lo scorso 28 febbraio organizzato dalla Commissione Regionale Pari Opportunità avente come tema il Progetto “Il porto delle donne. Le donne nel settore portuale e marittimo, perché no”, le studentesse del Nautico intervenute hanno evidenziato all’assessora Bonciani e all’Assessora regionale Nardini le loro necessità formative post diploma e l’assenza a Livorno di un corso Its dedicato alla formazione mercantile.

A seguito della richiesta pervenuta dal corpo docenti e dagli studenti del Nautico Cappellini, l’assessora Nardini si è subito attivata per facilitare l’incontro fra i soggetti interessati convocando appunto la riunione a cui ieri hanno partecipato insieme a lei, come detto per l’Amministrazione comunale di Livorno l’assessora Barbara Bonciani, per l’Istituto Tecnico Nautico Cappellini la Dirigente Scolastica Maria Domenica Torrombacco e la collaboratrice della Dirigente, professoressa Francesca Bernini, per la Fondazione Istituto Tecnico Isyl di Viareggio il Presidente Vincenzo Poerio insieme al Direttore della Fondazione .

Francesca Bernini e Maria Domenica Torrombacco hanno sottolineato che “ad oggi i ragazzi e le ragazze che chiedono questo tipo di formazione sono in altissima percentuale che si aggira intorno all’80% dei diplomandi.

Ha preso parte alla riunione anche il Consigliere regionale Francesco Gazzetti .

“Si tratta sicuramente di un tema di grande rilevanza ed importanza – ha dichiarato il consigliere Gazzetti – ringrazio l’assessora regionale Nardini per la sensibilità che ha avuto nel volere questa occasione di ascolto e confronto. Un ulteriore segno che dimostra la costante azione di ascolto dei territori che l’amministrazione regionale guidata dal Presidente Giani porta avanti quotidianamente. Ho ascoltato cose importanti e significative e sono a disposizione, come ho rappresentato all’assessora comunale Bonciani, per seguire anche questo percorso che so tanto interessare anche il Sindaco Salvetti e che vede il mondo della scuola e le realtà esistenti sicuramente già impegnate per creare nuove opportunità per le nostre ragazze ed i nostri ragazzi. Se c’è la possibilità di fare ancora di più serve, tutte e tutti insieme, provarci, in questo come in altri settori legati alle professioni del mare e della nautica”.

La riunione si è conclusa con l’impegno da parte dell’assessora Bonciani di convocare una riunione presso la casa comunale con tutti i portatori di interesse in modo da dare concretezza al percorso oggi avviato .

“Ringrazio l’assessora Regionale Alessandra Nardini – conclude Barbara Bonciani – per essersi fatta portavoce di questa esigenza con la Fondazione lsyl”

