Home

Cronaca

Formazione obbligatoria per l’imbarco, primo corso a Livorno destinato agli studenti della Quinta Nautico

Cronaca

28 Aprile 2022

Formazione obbligatoria per l’imbarco, primo corso a Livorno destinato agli studenti della Quinta Nautico

Tenuto da GDM - Gente di Mare Formazione sui temi PSSR - STCW IMO

Livorno, 28 aprile 2022 – Primo corso a Livorno di formazione obbligatoria prima dell’imbarco. A tenerlo è stata la società GDM – Gente di Mare Formazione – grazie a una convenzione stipulata con il Nautico Cappellini di Livorno.

Il tema della formazione obbligatoria è una questione centrale per gli studenti diplomati che vogliono indirizzarsi alla carriera marittima. Il diploma infatti non basta per imbarcarsi, ma deve essere integrato da una serie di corsi professionali esterni inclusi nel Basic Training: Pssr (sicurezza), Antincendio e sopravvivenza/salvataggio.

Si tratta di un tema annoso e complicato, dato che sino adesso gli studenti erano costretti a farli fuori regione (Liguria e Campania), facendosi carico di grossi costi tra formazione e trasferte.

Il corso tenutosi a Livorno è il primo del suo genere sul territorio ed è stato erogato grazie alla convenzione tra la GDM e il Nautico.

Nel dettaglio si tratta del corso STCW IMO denominato P.S.S.R Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali. Vi hanno partecipato gli alunni di quinta dell’Istitituto Nautico di Livorno.

Con l’Istituto Nautico è stata infatti siglata una convenzione che prevede una collaborazione anche per l’orientamento professionale.

Il Direttore del Corso Avv. Giacomo Lensi ed il Comandante Mirko Bresciani hanno preso parte alla commissione esaminatrice insieme al personale della Capitaneria di Porto di Livorno.

GDM Formazione completerà l’intera offerta formativa entro il 2022 e nel contempo è iniziata la pianificazione dei corsi MCA (Maritime Coastguard Agency) che abbraccia la maggior parte dei marittimi della diportistica.