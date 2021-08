Home

5 Agosto 2021

Formazione praticanti geometri, uno la potrà svolgere in Comune negli uffici dell’Edilizia Privata

Livorno, 5 agosto 2021

Il Comune di Livorno ha sottoscritto un accordo con il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Livorno

L’accordo consente ai praticanti Geometri di svolgere, presso gli uffici del Settore Edilizia Privata e SUAP, il periodo di formazione utile per accedere all’esame di abilitazione.

Al termine del periodo di pratica, infatti, sarà rilasciato un attestato di frequenza.

L’accordo, che è in fase sperimentale, avrà la durata di un anno, rinnovabile.

Per il primo anno sarà ammesso a svolgere la pratica professionale un solo praticante per la durata di sei mesi, mentre se l’Accordo avrà un seguito, a partire dal secondo anno e per la durata di sei mesi ciascuno, i praticanti ammessi a svolgere la formazione saranno due.

Spetterà al Collegio dei Geometri la scelta dei praticanti da ammettere alla pratica professionale presso il Comune.

Tra le attività formative che il praticante svolgerà è previsto l’affiancamento nella istruttoria delle pratiche edilizie e l’apprendimento nella gestione e nella tenuta delle pratiche archivistiche.

L’istruttoria, la visura ed il riordino della pratiche, connessa ad un’auspicata attività di digitalizzazione, costituisce contemporaneamente un importantissimo servizio per la collettività e una grande opportunità formativa per i giovani praticanti.

Grazie alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione, il Collegio e il Comune perseguono, infatti, una duplice finalità: il primo, nel favorire la realizzazione di un’esperienza professionale ai tirocinanti, attraverso l’esame approfondito di pratiche edilizie già perfezionate e attraverso l’affiancamento, pur senza ruoli operativi, ai tecnici comunali; il Comune, usufruendo di un importante supporto all’Archivio edilizio, oltre ad un più generale interesse a favorire il lavoro dei professionisti che operano sul territorio e quindi dei cittadini.

