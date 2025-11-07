Home

7 Novembre 2025

“Forse non sai che…”, campagna di sensibilizzazione contro il diabete

Livorno 7 novembre 2025

Martedì 11 alle ore 15.30 presso il Palazzo della Provincia nella Sala C.A. Ciampi, in collaborazione con U.O. Neonatologia e Pediatria Livorno U.O. Diabetologia e Malattie Metaboliche Livorno e Ufficio Scolastico Provinciale, incontro con gli insegnanti e personale scolastico delle scuole livornesi sulle poche e chiare attenzioni per l’accoglienza, inclusione e la sicurezza dell’alunno con diabete di tipo 1 alla fine di garantire loro di frequentare la scuola di ogni ordine e grado in tutta sicurezza come ogni altro alunno.. La presenza di insegnanti informati e formati su questo tema è utile anche a facilitare il riconoscimento dei sintomi in alunni all’esordio della malattia favorendo così la diagnosi precoce.

Partecipa all’incontro il Team Diabetologico dell’U.O. Pediatria, Roberto Danieli pediatra, Eleonora Dati Pediatra Diabetologa, Beatrice Cauteruccio – Psicologa e Alice Barale – Dietista, Francesca Pancani Diabetologa U.O.C Diabetologia – Livorno – Ilaria Chirici Ufficio Scolastico Provinciale, Paolo Mori Ubaldini Presidente ADAL-OdV

Porterà i saluti istituzionali Eleonora Agostinelli – Vice Presidente Provincia di Livorno.

Venerdì 14 con orario 15.30-18.00, Open day presso gli ambulatori di Diabetologia per la GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE.

All’interno degli ambulatori di Diabetologia medici, dietiste e personale infermieristico accoglieranno i pazienti effettuando visite gratuite specialistiche, controlli della glicemia sul sangue capillare, esami del fondo oculare per lo screening della retinopatia diabetica e valutazioni del rischio di contrarre diabete.

Il personale inoltre fornirà informazioni e consigli utili per la prevenzione e cura di questa patologia che ormai ha assunto proporzioni davvero preoccupanti.

Per accedere è necessario prenotare scrivendo alla e-mail: diabetologia.livorno@ uslnordovest.toscana.it

I posti sono limitati.

La sera del 14, inoltre, saranno illuminati di blu, colore simbolo mondiale del diabete, il Municipio di Livorno, il Cisternino di Città, Il Gazebo, La Cupola Santa Giulia dell’ospedale di Livorno e il Teatro Goldoni.