Forse non sai che… proseguono le iniziative legate alla campagna di prevenzione del diabete

18 Novembre 2022

Sabato 19 novembre un pomeriggio denso di appuntamenti

Livorno, 18 novembre 2022 – La campagna di sensibilizzazione contro il diabete “Forse non sai che” registra sabato 19 novembre un pomeriggio denso di iniziative.

Le iniziative prenderanno il via alle ore 15, in piazza Goldoni, con la distribuzione di materiale informativo sul diabete di tipo 1 e il diabete di tipo 2. Le Associazione A.D.A.L. (Associazione Diabetici dell’Area Livornese) AGD Livorno, Lions Porto Mediceo, Lions Livorno Host interagiranno con la popolazione allo scopo di sensibilizzarla sulle patologie e la prevenzione del diabete attraverso la consegna di materiale informativo inerente a strumenti di autocontrollo, prevenzione e corretta alimentazione.

Alle 16 sarà il momento del Flash Show “Combattiamo il diabete”: organizzato dagli insegnanti e allievi del Centro Studi AreaDanza Livorno, con l’obiettivo di attirare l’attenzione del grande pubblico sull’importanza dell’esercizio fisico e di una corretta alimentazione, saranno eseguite, nella zona antistante al Teatro Goldoni, performances di danza hip hop. Alle ore 16.30, inoltre, verrà illuminata di blu la facciata dello storico Teatro Goldoni.

Dal Teatro Goldoni gli eventi si sposteranno al Parco del Mulino dove alle 20, organizzato dai Lions Club della città di Livorno, si svolgerà una riunione conviviale il cui incasso sarà destinato alla Cooperativa Sociale “Parco del Mulino”.

Il cartellone segna, inoltre, altri due appuntamenti per il 23 e il 25 novembre.

Mercoledì 23 novembre dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Garibaldi, alla Baracchina 20 sarà allestito un presidio diabetologico con medici, infermieri della U.O.C. Diabetologia Spedali Riuniti Livorno che eseguiranno controlli gratuiti della glicemia e della pressione arteriosa.

Sarà distribuito materiale informativo allo scopo di sensibilizzare sulle patologie e la prevenzione del diabete, attraverso strumenti di autocontrollo e corretta alimentazione. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione “Comitato Pontino San Marco” e l’Associazione Pazienti Diabetici.

Venerdì 25 novembre, infine, alle ore 15.30 al Cisternino di Città (largo del Cisternino, 13) si terrà un incontro per i docenti delle scuole secondarie e scuole superiori sul tema “L’alunno con diabete – come tutti gli altri – è diverso da tutti gli altri”.

Il convegno, realizzato in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, A.G.D Livorno e SVS Società Volontaria di Soccorso, vedrà la partecipazione del team diabetologico dell’U.O. Pediatria Spedali Riuniti Livorno, della pediatra – diabetologa Eleonora Dati, della psicologa Beatrice Cauteruccio e della rappresentante del Provveditorato Tiziana Rapisarda.

Si ricorda inoltre che fino al 30 novembre, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, nelle farmacie comunali e in quelle private i cittadini avranno la possibilità di controllare gratuitamente la pressione arteriosa, di effettuare una misurazione della glicemia e ottenere informazioni sulla prevenzione del diabete.

