Fortezza Elettrica, doppio live elettronico: Trrma e Da Fiera

29 Giugno 2023

Livorno 29 giugno 2023 – Fortezza Elettrica, doppio live elettronico: Trrma e Da Fiera

Venerdì 30 giugno, Fortezza Nuova ospita nel format di Fortezza Elettrica due live elettronici a partire dalle ore 22.

A esibirsi, Davide Barbafiera con il nuovo progetto Da Fiera e Giovanni Todisco assieme a Giuseppe Candiano sotto il nome di Trrmà. I concerti saranno seguiti da un dj-set.

Da Fiera

Davide Barbafiera nasce a Pisa nel 1985. Fondatore dell’etichetta Aloch Dischi, attore, regista, organizzatore di eventi, sound designer, dj, frequenta la scena techno e milita nelle band Divulgazione, Ico e i Casi umani, Campos, Pornorockerz, Zeta 99, Fiera e Macello, Le Tute. Produce musiche per performance, installazioni e audiovisivi, occupandosi delle registrazioni, del missaggio e del mastering. Da fiera, il nuovo progetto solista, propone un live set elettronico con campionatore e drum machine.

Trrmà

Il progetto di Giovanni Todisco (Batteria) e Giuseppe Candiano (elettronica), entrambi dal backgroung classico, esplode nel campo elettronico europeo nel 2016. Con synth e batteria, crea un suono avventuroso a metà tra bass music astratta, groove jungle ed elettro hip-hop. Unisce influenze dalla scena beatmaking all’obiettivo di costituire una live band. Pubblica diversi dischi per etichette importanti – 577 Records (USA), Hyperjazz Records (ITA), Becoq (FR) – e collabora con notevoli artisti avantgarde, come Charlemagne Palestine e Jamalaadeen Tacuma, ricevendo, così, ottimi feedback dalla stampa specializzata (The Wire, The Quietus, Worldwide FM, Bandcamp Daily).

Orari e prezzi:

Venerdì 30 giugno Ore 22

Ingresso gratuito

