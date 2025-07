Home

Fortezza Nuova, 5 serate per Effetto Venezia, si inizia con i fuochi artificiali. Il Programma

29 Luglio 2025

29 Luglio 2025

Fortezza Nuova, 5 serate per Effetto Venezia, si inizia con i fuochi artificiali. Il Programma

Livorno 29 luglio 2025 Fortezza Nuova, 5 serate per Effetto Venezia, si inizia con i fuochi artificiali

Si parte con i fuochi artificiali; allestito anche un mercatino artigianale

Anche quest’anno la Fortezza Nuova è pronta a vestirsi a festa per Effetto Venezia, la

manifestazione clou dell’estate livornese. Un luogo storico e suggestivo, immerso nel verde e

circondato dall’acqua, che per cinque serate si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Da mercoledì a domenica, la Fortezza ospiterà ogni sera un appuntamento musicale diverso:

• Mercoledì 30 luglio si parte con una grande serata inagurale. L’apertura ufficiale sarà

accompagnata dallo spettacolo dei fuochi d’artificio, che partiranno proprio dal cuore della

Fortezza, rendendola protagonista di un momento altamente simbolico e visivo. A seguire,

alle 22.30, salirà sul palco la Banda Città di Livorno con lo spettacolo “La musica si fa

donna”, un viaggio musicale che esplora l’evoluzione della figura femminile nella musica

italiana dagli anni ’50 a oggi, con brani introdotti dalle parole del M° Giovanni Balzaretti

del Teatro Agricolo.

• Giovedì 31 luglio gli eventi organizzati saranno due. – alle 19.00 il segretario generale della CGIL Maurizio Landini presenterà il suo nuovo libro

“Il Lavoro Cambia Tutto” (ed. Laterza). Un’occasione di confronto e riflessione su diritti,

giustizia sociale e futuro del lavoro, in compagnia dell’autore, che sarà intervistato da

Daniela Morozzi.- alle 22.15, il palco sarà animato dal Coro Etnico Le Agorà, un ensemble tutto al femminile

che porterà in scena un repertorio internazionale: dai canti popolari africani ai suoni

balcanici, passando per il Brasile, la Grecia e le tradizioni italiane. Voce, ritmo e messaggi di

pace, diritti e integrazione.

• Venerdì 1° agosto, sempre alle 22.15, sarà il momento del Joyful Gospel Ensemble, diretto

da Riccardo Pagni. Oltre 60 coristi per un concerto trascinante che unisce gospel, soul, pop e

rock in un’unica, potente esperienza collettiva. Un viaggio musicale tra brani originali e

grandi classici internazionali.

• Sabato 2 agosto, alle 22.15, doppio spettacolo con SpringTime e Monday Girls. Il concerto

“We are every woman” sarà un omaggio all’universo femminile, tra emozione e

divertimento, con brani di Madonna, Adele, Lady Gaga, Mina e molte altre. Gran finale

partecipativo con “Coristi per caso”, in cui il pubblico sarà coinvolto direttamente in un

brano corale.

• Domenica 3 agosto, alle 22.15, chiusura in grande stile con il Jubilation Gospel Choir e lo

spettacolo “Respect – Voci di libertà”. Un concerto dedicato alla forza e alla voce delle

donne, attraverso brani iconici di Aretha Franklin, Mary J. Blige, Diana Krall, Madonna e

altri nomi leggendari. Emozione, energia e un messaggio potente che attraversa generi e

generazioni.

Insieme agli spettacoli, la Fortezza ospiterà ogni giorno un’altra importante novità: un mercatino

artigianale di qualità nella “Galleria delle Fuciliere”, adiacente alla Sala del Forno. Dal 30 luglio al

3 agosto, gli espositori Madamacramè, Thomas Ayers Jewellery, Francesca Lombardi, SisMa

Gioielli e Laura Sgherri proporranno creazioni originali, oggetti artistici, fotografie e opere

pittoriche, rendendo la Fortezza viva e attiva anche nelle ore diurne – in particolare grazie alla

presenza di visitatori e crocieristi.

