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Cronaca

Fortezza Nuova chiusa il 7 e l’11 maggio per i lavori di allestimento del Tuscany Medieval Festival

Cronaca

5 Maggio 2026

Fortezza Nuova chiusa il 7 e l’11 maggio per i lavori di allestimento del Tuscany Medieval Festival

Livorno 5 maggio 2026 Fortezza Nuova chiusa il 7 e l’11 maggio per i lavori di allestimento del Tuscany Medieval Festival

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio, la Fortezza Nuova ospiterà il Tuscany Medieval

Festival, per un’edizione 2026 che si preannuncia ricca di eventi, iniziative e spettacoli che

richiameranno a Livorno centinaia di persone provenienti da tutta la Regione. Per questo motivo,

terminata la settimana dedicata ai temi del lavoro organizzata in collaborazione con la Cgil, sono

iniziati i lavori di allestimento dei palchi, delle strutture e dei gazebo che saranno protagonisti del

prossimo weekend medievale. Proprio per questo, il giorno precedente e il giorno successivo al

Tuscany Medieval Festival, ovvero giovedì 7 e lunedì 11 maggio, la Fortezza Nuova resterà chiusa

al pubblico, in modo da poter svolgere in sicurezza le operazioni di montaggio e smontaggio delle

strutture.

Si ringrazia per la collaborazione e per la comprensione.

Una Fortezza tutta nuova

Voluta dai Medici alla fine del ‘500, Fortezza Nuova è il polmone verde del centro storico livornese. Icona del

quartiere Venezia, spicca come un’isola fortificata, circondata dal Fosso Reale. 44 mila metri quadrati di parco

pubblico, disseminato di locali completamente restaurati, ospitano tutto l’anno eventi artistici, didattici, scientifici. La

città si riappropria di uno spazio nevralgico grazie a un progetto di riqualificazione, destinato a restituire un gioiello

dal valore straordinario. Una realtà tutta nuova per condividere, in modo sano, natura, bellezza e cultura di un

simbolo del territorio