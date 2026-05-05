Fortezza Nuova chiusa il 7 e l’11 maggio per i lavori di allestimento del Tuscany Medieval Festival
Livorno 5 maggio 2026 Fortezza Nuova chiusa il 7 e l’11 maggio per i lavori di allestimento del Tuscany Medieval Festival
Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio, la Fortezza Nuova ospiterà il Tuscany Medieval
Festival, per un’edizione 2026 che si preannuncia ricca di eventi, iniziative e spettacoli che
richiameranno a Livorno centinaia di persone provenienti da tutta la Regione. Per questo motivo,
terminata la settimana dedicata ai temi del lavoro organizzata in collaborazione con la Cgil, sono
iniziati i lavori di allestimento dei palchi, delle strutture e dei gazebo che saranno protagonisti del
prossimo weekend medievale. Proprio per questo, il giorno precedente e il giorno successivo al
Tuscany Medieval Festival, ovvero giovedì 7 e lunedì 11 maggio, la Fortezza Nuova resterà chiusa
al pubblico, in modo da poter svolgere in sicurezza le operazioni di montaggio e smontaggio delle
strutture.
Si ringrazia per la collaborazione e per la comprensione.
Una Fortezza tutta nuova
Voluta dai Medici alla fine del ‘500, Fortezza Nuova è il polmone verde del centro storico livornese. Icona del
quartiere Venezia, spicca come un’isola fortificata, circondata dal Fosso Reale. 44 mila metri quadrati di parco
pubblico, disseminato di locali completamente restaurati, ospitano tutto l’anno eventi artistici, didattici, scientifici. La
città si riappropria di uno spazio nevralgico grazie a un progetto di riqualificazione, destinato a restituire un gioiello
dal valore straordinario. Una realtà tutta nuova per condividere, in modo sano, natura, bellezza e cultura di un
simbolo del territorio