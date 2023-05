Home

Eventi

Fortezza Nuova, con lo spettacolo Mare Nostrum inizia il Leghorn Medieval Festival 2023 (Video)

Eventi

13 Maggio 2023

Fortezza Nuova, con lo spettacolo Mare Nostrum inizia il Leghorn Medieval Festival 2023 (Video)

Livorno 13 maggio 2023 – Fortezza Nuova, con lo spettacolo Mare Nostrum inizia il Leghorn Medieval Festival 2023

Ieri sera nello specchio d’acqua antistante la Fortezza Nuova si è svolto lo spettacolo di apertura del Leghorn Medieval Festival intitolato “MARE NOSTRUM”

“MARE NOSTRUM”— una strada verso l’infinito Sono da sempre le correnti, le maree e i venti a scandire il ritmo della vita di questa città abbracciata e incorniciata dall’azzurro del mare … Un mare divenuto strada da percorrere nel tentativo di oltrepassare 1′ orizzonte . . .

Un mare divenuto strada capace di unire e riunire mondi, culture e conoscenze…

Alla Città e agli uomini che hanno saputo fare di quel mare non un confine per separare ma un mezzo per unire è dedicato Mare Nostrum

Ecco il video dello spettacolo d’apertura dell’edizione 2023 del Leghorn Medieval Festival

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin