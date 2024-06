Home

13 Giugno 2024

Fortezza Nuova, gli eventi del weekend 14-16 giugno

Livorno 13 giugno 2024 – Fortezza Nuova, gli eventi del weekend 14-16 giugno

Il weekend di Fortezza Nuova è alle porte. Un caleidoscopio di eventi si prepara ad accogliere il pubblico tra festival divulgativi, gare remiere, aperitivi, cene e passeggiate nel parco.

La partita Italia-Albania su maxischermo

Una bella novità si presenta, inoltre, per gli appassionati di calcio: sarà installato nella pineta un maxischermo per assistere gratuitamente a Italia-Albania, match valido per il girone B di Euro 2024. Sabato 15 giugno, dalle ore 21, sarà trasmessa la partita disputata al Westfalenstadion di Dortmund per tifare insieme, circondati dalla natura e dai servizi in una serata indimenticabile. È, infatti, stata inaugurata la stagione estiva con l’avvio delle aree food & drink: Melafumo, The Butcher, gelateria Latte&Co, Il Baretto in Fortezza e altri punti bar/ristoro, fino a settembre, delizieranno cittadini e turisti con le loro specialità.

Universo in Fortezza – festival dell’astronomia

La seconda edizione del festival dell’astronomia vedrà, venerdì 14 (dalle 18 alle 24), sabato 15 (dalle 10 alle 24) e domenica 16 (dalle 10 alle 24) giugno, approfondimenti su affascinanti tematiche scientifiche con mostre, conferenze, videoproiezioni, realtà virtuale, serate osservative al telescopio e laboratori per bambini. La rassegna è organizzata da Alsa, Associazione livornese scienze astronomiche, in partnership con l’Osservatorio gravitazionale europeo Ego-Virgo, l’azienda aerospaziale Kayser Italia, l’Osservatorio astrofisico di Arcetri Inaf, la rivista Coelum, il progetto Cultura immersiva, il laboratorio teatrale Manifattura Lizard, @TOMOSpodcast e PuntoRadio. Ingresso gratuito.

Coppa Barontini

Sabato 15 giugno, tornano in Fortezza Nuova le appassionanti gare remiere. Sarà possibile assistere alle 19:55 al Trofeo Edda Fagni (5 equipaggi femminili e 8 maschili juniores) e alle 22:30 alla Coppa Ilio Dario Barontini (8 gozzi a 10 remi uomini in gara a cronometro e 3 a 10 remi femminili, dimostrativo). L’accesso alla falsa braga sarà gestito dal comitato organizzatore, mentre nella parte alta della struttura sarà liberamente godibile lo spettacolo.

Una Fortezza tutta nuova

Voluta dai Medici alla fine del ‘500, Fortezza Nuova è il polmone verde del centro storico livornese. Icona del quartiere Venezia, spicca come un’isola fortificata, circondata dal Fosso Reale. 44 mila metri quadrati di parco pubblico, disseminato di locali completamente restaurati, ospitano tutto l’anno eventi artistici, didattici, scientifici. La città si riappropria di uno spazio nevralgico grazie a un progetto di riqualificazione, destinato a restituire un gioiello dal valore straordinario. Una realtà tutta nuova per condividere, in modo sano, natura, bellezza e cultura di un simbolo del territorio.