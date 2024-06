Home

Eventi

Fortezza Nuova il denso programma degli eventi di luglio

Eventi

30 Giugno 2024

Fortezza Nuova il denso programma degli eventi di luglio

Livorno 30 giugno 2024 – Fortezza Nuova il denso programma degli eventi di luglio

Un bollente mese di luglio vedrà gli spazi di Fortezza Nuova animarsi con un programma denso di avvenimenti. Nel pieno della stagione, proseguono i servizi food & beverage che, da giugno a settembre, accompagnano gli utenti con prodotti di prima qualità, al fresco della pineta e di fronte a una vista mozzafiato sulla città. Melafumo, The Butcher, Latte&Co, Baretto in Fortezza, KoalaLudo, i partner dell’estate, coronano ogni momento della giornata e della serata con menù particolari o tradizionali, cocktail sfiziosi, pause caffè, gelati refrigeranti, attività per famiglie, dj set.

Dopo il successo del mese di giugno, con Universo in Fortezza – seconda edizione del festival dell’astronomia che ha registrato più di 6000 presenze da tutta Italia -, le emozioni della Coppa Barontini, i primi live del main stage Arena del Magnifico firmati The Cage (Teenage Dream, BNKR44) e la mostra d’arte in corso di Fidanda, i motori sono caldi per viaggiare spediti tra spettacoli per grandi e piccini, mercatini artigianali, rassegne sportive e tanta musica.

5 luglio | “COME I JALISSE” DI GIORGIO MONTANINI E DANIELE FABBRI

Venerdì 5 luglio, i comici Giorgio Montanini e Daniele Fabbri fanno tappa a Livorno. Lo spettacolo si intitola “Come i Jalisse”.

Sinossi. “Non mollare mai, crederci fino alla fine, contro tutto e tutti. Sembra un discorso motivazionale per acchiappare like sui social e, invece, è un valore sincero, valido nell’arte come nella vita. Peccato che poi i social prendano tutte le cose belle e le facciano diventare di plastica e lo fanno sia con l’arte che con la vita. Giorgio Montanini e Daniele Fabbri sono due comici cresciuti quando la realtà contava di più dell’apparenza, hanno imparato a parlare alle persone e a farle ridere non tramite la finzione dello schermo, ma attraverso la verità del palcoscenico. In altre parole sono anziani, a cavallo tra un po’ di saggezza e un po’ di mal di schiena. E anche se viviamo in un momento storico in cui la verità sembra non importare più a nessuno, anche se nella nostra società quello che conta è avere una opinione su tutto pur non avendo idea di niente, anche se la satira moderna si limita a qualche meme e qualche battuta consolatoria, Montanini e Fabbri continuano testardi a portare in scena i loro monologhi satirici pieni di battute e di umanità, perché credono che sia ancora la cosa giusta da fare e non intendono mollare. Come i Jalisse”.

rocchinaceglia@gmail.com

Biglietti: https://www.diyticket.it/events/Teatro/17248/montanini-e-fabbri-in-come-i-jalisse

12 luglio | TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI

Venerdì 12 luglio suonano in Fortezza Nuova Tre allegri ragazzi morti in una data prodotta da The Cage. La band festeggia, nel 2024, 30 anni di musica, avventure e indipendenza, con oltre 1.500 concerti, 9 album, fumetti e la fondazione di un’etichetta, La Tempesta, che dalla nascita ha sostenuto la musica indipendente, contribuendo al successo del trio. Tutti gli eventi legati a questo traguardo sono contrassegnati dall’hashtag #TARM30, un acronimo che rappresenta l’essenza stessa della band: un trio composto da Davide Toffolo, Enrico Molteni e Luca Masseroni, che ha scritto pagine cruciali nella storia della musica alternativa italiana. Il concerto sarà un’esplosione di energia “rumorosa”.

info@thecagetheatre.it

Biglietti: https://www.ticketsms.it/it/event/Tre-Allegri-Ragazzi-Morti-Fortezza-Nuova-Livorno-2024-07-12

15-20 luglio | SUMMER DANCE EVENT

Torna il Summer Dance Event, la vacanza studio con maestri di fama internazionale, galà finale, premi e borse. La settimana dedicata ai ballerini di tutta Italia, da lunedì 15 luglio a sabato 20 luglio, con ospiti illustri, workshop intensivi e un concorso con esibizione sul palco grande, la Summer Dance Competition, porterà alti livelli di danza classica e contemporanea tra le mura medicee in un’opportunità unica di specializzazione per gli allievi più talentuosi. In giuria, Alessandro Rende, Gaia Straccamore, Francesco Annarumma, Damiano Artale.

info@summerdancevent.it

16 luglio | LEONARDO FIASCHI E MICHELE CRESTACCI

Martedì 16 Luglio, andrà in scena lo spettacolo comico “Cappottati” di e con Leonardo Fiaschi e Michele Crestacci

Sinossi. Michele e Leonardo, due amici annoiati dalla routine quotidiana, si ribaltano con l’auto durante una serata fuori porta battendo violentemente la testa contro il tettuccio. Al loro risveglio, si scoprono inspiegabilmente pieni di idee geniali e rivoluzionarie. Convinti di poter cambiare il mondo, iniziano a condividere le loro teorie stravaganti con la comunità, provocando una serie di situazioni esilaranti e imprevedibili. Tra imitazioni di personaggi famosi e discussioni sui cambiamenti climatici, politica e costume, i due amici si ritrovano a scatenare il caos in paese. “Cappottati” è una serata di varietà che celebra la creatività e l’amicizia in modi divertenti e inaspettati. Dimostrando che anche le idee più folli possono avere un impatto sorprendente e positivo.

info@thecagetheatre.it

Biglietti: https://www.ticketsms.it/it/event/Cappottati-Michele-Crestacci-e-Leonardo-Fiaschi-Livorno-Fortezza-Nuova-16-07-2024

28 luglio | MARTIN BARRE CON “A BRIEF HISTORY OF TULL”

Fari puntati su Martin Barre, chitarrista dei Jethro Tull da oltre 43 anni, che approda in Fortezza Nuova con un concerto di grande intensità. Gli album della band hanno venduto oltre 60 milioni di copie e continuano a essere riprodotti in tutto il mondo, rappresentando una parte importante della storia del rock. Lo stile chitarristico di Martin ha guadagnato grandi riconoscimenti: è stato votato 25° miglior solista di sempre negli Stati Uniti e 20° miglior solista di sempre nel Regno Unito per l’interpretazione di “Aqualung”. Il suo contributo in “Crest of a Knave” gli è valso un Grammy Award nel 1989. Martin ha lavorato anche con molti altri artisti tra cui Paul McCartney, Phil Collins, Gary Moore, Joe Bonamassa e Chris Thompson e ha condiviso il palco con leggende come Jimi Hendrix, Fleetwood Mac, Pink Floyd e Led Zeppelin. Domenica 28 luglio suonerà con Dan Crisp, Alan Thomson e Terl Bryant la musica “classica” del catalogo dei Tull, inclusi brani che non eseguiti da diversi anni. Lo spettacolo si intitola: A Brief History of Tull.

info@thecagetheatre.it

Biglietti: https://www.ticketsms.it/it/event/Martin-Barre-s-Fortezza-Nuova-Livorno-28-07-2024

31 luglio – 4 agosto | EFFETTO VENEZIA

Effetto Venezia, la manifestazione legata alla storia del quartiere dove Fortezza Nuova rappresenta il polmone verde, ad oggi uno degli eventi di maggior richiamo del panorama estivo toscano, anche quest’anno (dal 31 luglio al 4 agosto, sotto la nuova direzione artistica di Grazia Di Michele) avrà come sede dei concerti principali l’Arena del Magnifico di Fortezza Nuova. Al centro della trentanovesima edizione sarà la musica – il sottotitolo è “Suoni di terra e di mare” – e le prime anticipazioni promettono un grande show aperto a tutti.

info@fondazionelem.it

GLI EVENTI SOTTO IL TENDONE

Anche al bar di Fortezza Nuova, all’aperto e sotto la tensostruttura, è prevista una programmazione di concerti, tutti a ingresso gratuito. Mercoledì 10 luglio si esibiscono Dome la Muerte e Martina Mulopulos, mercoledì 17 Lupe Velez, mercoledì 24 luglio P.a.s.e. e martedì 30 luglio, I denti di cane.

Sarà presente anche “OSErei dire domenica”, il mercatino artigianale nato con l’obiettivo di creare un hub culturale e sociale attraverso un’ampia offerta artistica. Un centro di aggregazione per quanti desiderino unire lo shopping ai dj-set caratteristici, in modo eterogeneo e fluido, domenica 21 luglio dalle 19 a mezzanotte.

TEATRO PICN-NIC E KOALA LUDO

Proseguono le iniziative rivolte ai bambini. KoalaLudo, che presidia il bastione sud con il centro estivo, propone attività ludiche creative, legate al gioco d’animazione, al gioco sportivo e al gioco da tavolo, laboratori pittorici e di costruzione. Collabora con Teatro pic-nic, una rassegna di arte, musica e spettacoli all’aperto durante la quale il pubblico è invitato a munirsi di cestino e telo, per cenare al tramonto assistendo a spettacoli di funambolismo, clownerie, burattini, magia, equilibrismo, dedicati alle famiglie e ai più piccoli.

Gli appuntamenti a luglio di Teatro pic-nic:

7 luglio | Di Pinocchio l’avventura con Italo Pecoretti

Un burbero burattinaio racconta controvoglia la storia di Pinocchio, dice di essere il discendente di Mangiafoco e di conoscere a menadito la vita e la morte del famoso burattino. La musica della sua concertina e una coppia di vecchie marionette lo accompagnano durante il racconto, quando a un certo punto, dentro la baracca dei burattini, tutto si trasforma in azione! E qui si concluderà tra rincorse, equivoci, furberie, bastonate, gran divertimento ed autentica paura… di Pinocchio l’avventura.

14 luglio | Pure Imagination con Lory Bold, Francesco Boni

Uno spettacolo interamente scandito dalla musica, affidato al linguaggio universale della mimica, per immergersi in un mondo di pura immaginazione.

21 luglio | Il carro dei pupi furiosi con Marco Buldrassi, Elena Farulli, Giorgio Monteleone, Giulia Ventura

Un carro di pupari sui generis irrompe sulla scena per trasportare il pubblico in uno dei più famosi poemi cavallereschi, l’Orlando Furioso. Tra entusiasmi, passioni e imprevisti, i quattro pupari si troveranno a interpretare una miriade di personaggi e a incrociare i loro destini, muovendosi tra una vicenda del poema e l’altra con leggerezza e grande partecipazione.

Info e prenotazioni: teatropicniclivorno@gmail.com | eventi@koalaludo.com |Tel: 3282597026 | 3405663661 | 3284246359

LUGLIO IN FORTEZZA NUOVA | PROGRAMMA

5 luglio | Giorgio Montanini e Daniele Fabbri in “Come i Jalisse”

7 luglio | Teatro pic-nic con “Di Pinocchio l’Avventura”

10 luglio | Dome la Muerte & Marina Mulopulos

12 luglio | Tre Allegri Ragazzi Morti

14 luglio | Teatro pic-nic con “Pure Imagination”

15-20 luglio | Summer Dance Event

16 luglio | Leonardo Fiaschi e Michele Crestacci in “Cappottati”

17 luglio | Lupe Velez

21 luglio | Mercatino artigianale OSErei

21 luglio | Teatro pic-nic con “Il Carro dei Pupi Furiosi”

24 luglio | P.a.s.e.

28 luglio | Martin Barre in “A Brief History of Tull”

30 luglio | I denti di cane

31 luglio – 4 agosto| Effetto Venezia