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Fortezza Nuova, il programma della settimana e l’appuntamento con Igor Protti, l’eroe romantico del calcio

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4 Agosto 2026

Fortezza Nuova, il programma della settimana e l’appuntamento con Igor Protti, l’eroe romantico del calcio

“IGOR – L’EROE ROMANTICO DEL CALCIO” PROTAGONISTA DEL CINEMA SOTTO LE STELLE

Ecco il programma della settimana fino al 9 agosto con le proiezioni dei film e la serata “Ciao. Nostalgia

Balneare” con le più belle canzoni da discoteca estive che ci hanno fatto ballare da ragazzi

Archiviata con grande successo l’edizione 2026 di Effetto Venezia, che ha portato migliaia di

visitatori alla Fortezza Nuova tra gli stand del Fortezza Market Day e i numerosi spettacoli serali, il

complesso mediceo continua a essere uno dei punti di riferimento dell’estate livornese con un ricco

calendario di appuntamenti dedicati a cittadini e turisti.

Prosegue la rassegna Cinema sotto le stelle, realizzata in collaborazione con l’Associazione Nuovo

Cinema La Meta. L’appuntamento più atteso della settimana è in programma martedì 4 agosto,

quando la Fortezza ospiterà la proiezione speciale di “IGOR – L’eroe romantico del calcio”, il

film-documentario dedicato a Igor Protti, simbolo del calcio livornese e figura rimasta nel cuore di

intere generazioni di tifosi. Un’occasione per ripercorrere la carriera e la storia umana di uno dei

calciatori più amati della città, attraverso immagini, testimonianze e racconti che ne restituiscono il

valore sportivo e umano.

La programmazione della settimana inizia stasera con “Hamnet” lunedì 3 agosto, poi prosegue –

dopo il documentario su Protti – con “La Grazia” mercoledì 5 agosto, “Supergirl” giovedì 6

agosto e si chiude con “Toy Story 5” domenica 9 agosto.Restano confermate le tariffe della

rassegna: 3,50 euro per i film italiani ed europei aderenti all’iniziativa Cinema Revolution, mentre

per le produzioni non europee il biglietto è di 6 euro intero e 5 euro ridotto.

La settimana proseguirà anche con un appuntamento dedicato alla musica e al divertimento.

Venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 20 (apertura delle porte alle 19), la Fortezza Nuova ospiterà

“Ciao, Nostalgia Balneare”, evento organizzato da Fortezza Elettrica, in collaborazione con

Andamento Lento. Una serata interamente dedicata alla Discoteca Italiana, con le canzoni che

hanno fatto ballare e cantare intere generazioni durante le estati di ieri e di oggi. Un viaggio

musicale tra successi senza tempo, atmosfere balneari e ricordi, accompagnato dalla raffinata

selezione dei dj del collettivo Ciao. L’evento è riservato ai maggiori di 18 anni. I biglietti sono

disponibili in prevendita sulla piattaforma DICE.

Prosegue inoltre per tutto il mese di agosto l’apertura serale della Fortezza Nuova, che continua ad

accogliere il pubblico con i suoi spazi verdi e un’offerta pensata per trascorrere le serate estive

all’aperto. Ogni sera è attiva anche l’area food sotto la pineta, con le proposte della cucina di

Melafumo, le specialità di carne di The Butcher in collaborazione con L’Angolo della Carne, gli

aperitivi del Chiosco in Fortezza e le pizze della Pizzeria da Ugo. Sempre aperto anche il bar della

Fortezza, punto di riferimento per colazioni, merende, aperitivi e spuntini durante tutta la giornata