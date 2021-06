Home

17 Giugno 2021

“Fortezza Nuova” in programma Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, Nicola Nocella, Andrea Scanzi.

Livorno 17 giugno 2021

Parte la programmazione estiva della Fortezza Nuova, con la direzione artistica di Paolo Ruffini.

Molti gli eventi previsti già in questa prima parte del programma, ancora in via di definizione e sviluppo, che per ora annuncia gli eventi dal 19 giugno all’8 luglio.

Lo stesso Paolo Ruffini porterà in prima nazionale lunedì 28 giugno lo spettacolo “È andata così” dove sarà in scena con Herbert Ballerina e Nicola Nocella. Il 5 luglio il giornalista e autore Andrea Scanzi sarà il protagonista di “Gaber se fosse Gaber”.

Si comincia il prossimo fine settimana con la seconda edizione del Livorno Games Village organizzato da Collego con Patnership NonsoloComics​: una manifestazione ludica e didattica dedicata alle famiglie ma con attività per bambini, ragazzi e adulti. Le principali aree tematiche saranno Lego, Videogame, Modellismo e MedioEvo, con la predisposizione di aree espositive e shop a tema nel suggestivo contesto della fortezza medicea. Potrete immergervi nel coloratissimo mondo dei mattoncini LEGO®, con modelli statici e dinamici a tema Medievale, Fantasy e SuperHeroes. Una serie di Navi in esposizione di tutti i tempi, dai vascelli, ai natanti militari, modelli in perfetta scala della seconda guerra mondiale e natanti come il MAS, aerei che hanno fatto la storia dell’Aviazione Italiana: Caproni, Savoia Marchetti, Macchi, inoltre anche i mezzi della seconda guerra mondiale che hanno partecipato alla battaglia di El Alamein. Ma l’attrazione principale sarà un mega diorama “Mare-Terra” di grandi dimensioni in cui verrà rappresentato un insediamento urbanistico sul mare con tutte le sue caratteristiche, dalla spiaggia alla città, dalla stazione alla campagna. I Videogame saranno tra i protagonisti con un’intera sala giochi dedicata, con i classici cabinati arcade e tantissimi retrogames per rivivere la storia del videogioco fino dalle sue origini. Anche console moderne a disposizione gratuita di tutti i visitatori con i migliori titoli e la possibilità di giocare su grande schermo e sfidarsi in partite epiche. Inoltre avremo una esposizione museale di modelli vintage. Una mostra modellistica dinamica e statica con esposte navi da collezione in varie scale da quelle di legno a quelle di plastica con uno spazio dedicato ai modellisti Labronici. Infine torna l’associazione White Company con il suo nuovo format StudiareSapereSognare. Una meravigliosa avventura per Studiare la storia e avere il gusto del Sapere, per Sognare magari di diventare una Dama o un Cavaliere. Sarà possibile visitare il campo militare allestito la tenda del comandante, l’esposizione delle armi e dimostrazioni di scherma, per imparare e vivere la storia in modo divertente. Saranno presenti come ogni anno il gruppo EmPisa Star Wars Fan Club rappresentativo della Saga stessa con i loro costumi, il loro spettacolo, i giochi ed una sezione riguardante i bambini. Altra novità sarà anche una rappresentazione del MATI (Marvel Avengers Team Italia) con i loro fedeli costumi nel loro spettacolare stand.

L’apertura della manifestazione sarà alle ore 10 di sabato 19 maggio fino alle 19:00, con un programma molto animato adatto dai bambini, ai ragazzi, ad adulti formatori e appassionati: dai 3 ai 99 anni! Ma la serata continua con due Dj set in contemporanea dalle 19:30: nell’area ristorazione Gina Dj set, mentre in Falsa Braga Matteo Matteini con Matteo Tedeschi.

Anche domenica al termine di Livorno Game Village dalle ore 19:30 torna la musica con: nell’area ristorazione Marco Tonci dj set e in Falsa Braga il concerto di Dimitri Grechi Espinosa e Piero Grassi piano e sax. Martedì 22 giugno dalle ore 19:30 sulla collina del Cannone il dj set di Gianluca Bini.

