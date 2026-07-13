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Fortezza Nuova, la programmazione degli eventi di questa settimana

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13 Luglio 2026

Fortezza Nuova, la programmazione degli eventi di questa settimana

Livorno 13 luglio 2026 Fortezza Nuova, la programmazione degli eventi di questa settimana

Siamo nel bel mezzo dell’estate e la programmazione di Fortezza Nuova va avanti a gonfie vele con

un calendario per tutti i gusti.

Tra cinema all’aperto, musica dal vivo e l’area ristoro immersa nel verde della pineta, il complesso

mediceo propone ogni sera occasioni di svago e intrattenimento in un’atmosfera unica nel cuore

della città.

Prosegue con ottimi riscontri di pubblico la rassegna Cinema sotto le stelle, realizzata in

collaborazione con l’Associazione Nuovo Cinema La Meta. Nello spazio allestito sul lato nord della

Fortezza, affacciato sul Pontino e circondato dal verde, continuano le proiezioni di film italiani e

internazionali, affiancate dalle ormai attesissime serate speciali dedicate a Temptation Island, che

stanno richiamando numerosi spettatori.

Questa la programmazione della settimana:

• 13 luglio – Serata speciale Temptation Island

• 14 luglio – Jumpers

• 15 luglio – Cinque Secondi

• 16 luglio – Buen Camino

• 17 luglio – Yellow Letters

• 19 luglio – Sentimental Value

Sabato 18 luglio spazio anche alla musica dal vivo con un nuovo appuntamento organizzato dal

Chiosco in Fortezza, che accompagnerà il pubblico in una piacevole serata all’insegna del relax,

della buona musica e della convivialità.

Per tutta l’estate la Fortezza Nuova rimarrà aperta anche nelle ore serali, offrendo un calendario

sempre ricco di iniziative culturali, spettacoli, concerti e momenti di aggregazione.

Ad accompagnare gli eventi è attiva ogni sera anche l’area food sotto la pineta, con un’offerta

gastronomica pensata per soddisfare ogni palato: dalla cucina tipica di Melafumo alle specialità di

carne di The Butcher in collaborazione con L’Angolo della Carne, dagli aperitivi del Chiosco in

Fortezza alle pizze della Pizzeria da Ugo. Sempre aperto anche il bar della Fortezza, punto di

riferimento per colazioni, merende, aperitivi e spuntini durante tutta la giornata