Fortezza Nuova, la programmazione degli eventi di questa settimana
Livorno 13 luglio 2026 Fortezza Nuova, la programmazione degli eventi di questa settimana
Siamo nel bel mezzo dell’estate e la programmazione di Fortezza Nuova va avanti a gonfie vele con
un calendario per tutti i gusti.
Tra cinema all’aperto, musica dal vivo e l’area ristoro immersa nel verde della pineta, il complesso
mediceo propone ogni sera occasioni di svago e intrattenimento in un’atmosfera unica nel cuore
della città.
Prosegue con ottimi riscontri di pubblico la rassegna Cinema sotto le stelle, realizzata in
collaborazione con l’Associazione Nuovo Cinema La Meta. Nello spazio allestito sul lato nord della
Fortezza, affacciato sul Pontino e circondato dal verde, continuano le proiezioni di film italiani e
internazionali, affiancate dalle ormai attesissime serate speciali dedicate a Temptation Island, che
stanno richiamando numerosi spettatori.
Questa la programmazione della settimana:
• 13 luglio – Serata speciale Temptation Island
• 14 luglio – Jumpers
• 15 luglio – Cinque Secondi
• 16 luglio – Buen Camino
• 17 luglio – Yellow Letters
• 19 luglio – Sentimental Value
Sabato 18 luglio spazio anche alla musica dal vivo con un nuovo appuntamento organizzato dal
Chiosco in Fortezza, che accompagnerà il pubblico in una piacevole serata all’insegna del relax,
della buona musica e della convivialità.
Per tutta l’estate la Fortezza Nuova rimarrà aperta anche nelle ore serali, offrendo un calendario
sempre ricco di iniziative culturali, spettacoli, concerti e momenti di aggregazione.
Ad accompagnare gli eventi è attiva ogni sera anche l’area food sotto la pineta, con un’offerta
gastronomica pensata per soddisfare ogni palato: dalla cucina tipica di Melafumo alle specialità di
carne di The Butcher in collaborazione con L’Angolo della Carne, dagli aperitivi del Chiosco in
Fortezza alle pizze della Pizzeria da Ugo. Sempre aperto anche il bar della Fortezza, punto di
riferimento per colazioni, merende, aperitivi e spuntini durante tutta la giornata