7 Gennaio 2026

Fortezza Nuova: “Passaggi Immateriali” un tolk gratuito in attesa della mostra “Ardente è il passaggio”

Livorno 7 gennaio 2026 Fortezza Nuova: “Passaggi Immateriali” un tolk gratuito in attesa della mostra “Ardente è il passaggio”

In occasione del finissage della mostra “Ardente è il passaggio”, sabato 10 gennaio Forno Project, il Project-Space della Galleria Fidanda presenta PASSAGGI (IM)MATERIALI, un talk ad accesso gratuito che vedrà la curatrice Bianca Basile in dialogo con gli artisti Noemi Mirata, Giampaolo Parrilla e Redusa.



L’incontro nasce come momento di restituzione e approfondimento dei processi curatoriali, creativi e concettuali che hanno condotto alla realizzazione della mostra. Attraverso una conversazione aperta, curatrice e artisti rifletteranno sulle scelte materiali, sulle pratiche operative e sulle tensioni teoriche che attraversano il progetto espositivo, interrogando la materia come luogo di passaggio, trasformazione e resistenza.



Il talk si inserisce nella ricerca curatoriale che ha dato forma ad “Ardente è il passaggio”, mostra che concepisce lo spazio espositivo come soglia e attraversamento, e intende offrire al pubblico uno sguardo diretto sulle dinamiche di lavoro, sulle fragilità e sulle urgenze che animano le pratiche contemporanee coinvolte.



L’incontro si terrà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 16:00 presso la Sala del Forno della Fortezza Nuova e rappresenterà il momento conclusivo della mostra.

