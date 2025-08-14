Fortezza Nuova, questa sera il ritmo dei Blues Miners
Livorno 14 agosto 2025 Fortezza Nuova, questa sera il ritmo dei Blues Miners
Livorno si prepara a inaugurare il lungo weekend di Ferragosto con una serata tutta da ballare nella suggestiva cornice della Fortezza Nuova. Giovedì 14 agosto, alle 21.30, il palco ospiterà i Blues Miners, formazione capace di fondere energia, ritmo ed emozione in un live che supera i confini del tradizionale “blues”.
La band, composta da Daniela Montanari (voce), Arrigo Lattes (tastiere e voce), Paolo Fara (chitarra e voce), Giancarlo Fonzi (basso) e Marco Santinelli (batteria), proporrà un repertorio variegato, in cui sonorità classiche si mescolano a contaminazioni moderne, regalando al pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.
L’appuntamento segna l’apertura ufficiale di tre giorni di eventi che animeranno il cuore della città fino al 16 agosto, trasformando la Fortezza Nuova in un palcoscenico a cielo aperto. Per gli amanti della buona musica dal vivo, la serata sarà un’occasione imperdibile per lasciarsi trascinare dal groove e festeggiare l’arrivo di Ferragosto in compagnia.