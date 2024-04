Home

Fortezza Nuova, tutti gli eventi di Maggio. Il programma

17 Aprile 2024

Livorno 17 aprile 2024 – Fortezza Nuova, tutti gli eventi di Maggio. Il programma

In Fortezza Nuova si celebra l’arrivo della primavera con un programma di eventi fitto e appassionante. Diverse e sfaccettate le iniziative che popoleranno il mese di maggio, distribuite tra gli spazi al chiuso e all’aperto del magico contesto storico e paesaggistico che il gioiello di Livorno offre al pubblico.

PRIMO MAGGIO – FESTA DEI LAVORATORI

Bobo Rondelli – Courtesy The Cage

Il primo maggio si parte con la festa del lavoratori, organizzata da Cgil provincia di Livorno e Cgil Toscana, in collaborazione con The Cage/Xlr Produzioni e Fortezza Village.

Concerti, dj-set, street-food, bar, area giochi, spazio dibattiti e stand di categoria per i cittadini. Un programma ancora da svelare nella sua interezza che si presenta fin da subito come una giornata di svago, divertimento e riflessione. Sarà, infatti, l’occasione per parlare di problematiche occupazionali, ribadire l’importanza di difendere i diritti dei lavoratori e rilanciare la battaglia per la salute e la sicurezza.

L’evento coinciderà, inoltre, con l’inaugurazione dei concerti del main stage di Fortezza Nuova: l’Arena del Magnifico. Bobo Rondelli suonerà con I matti delle giuncaie, una band maremmana di musica popolare. Prima di loro, si esibirà Luarte Project: la jazzista Chiara Pellegrini assieme ad altri polistrumentisti cosmopoliti in chiave word fusion. In apertura, gli Unchained rivisiteranno il repertorio di colonne sonore di Quentin Tarantino.

Si tratterà di un primo maggio aperto a tutti e a ingresso gratuito. Il programma completo della festa, che avrà inizio alle 11:00, sarà comunicato nelle prossime settimane dagli organizzatori.

Durante tutta l’estate, sotto la direzione di Toto Barbato (The Cage/XLR Produzioni), si avvicenderanno sul palco principale anche artisti nazionali e internazionali, come il party anni 2000 Teenage Dream (7 giugno), la band Bnkr44 (8 giugno) fresca dell’esibizione al Festival di Sanremo, il cantautore folk australiano Xavier Rudd (8 agosto) e molti nomi ancora da annunciare.

www.livornocgil.it, info@thecagetheatre.it

Evento Facebook: https://shorturl.at/emTY5

MEDICEA | 4-5 maggio

Scuola europea di sommelier, delegazione di Livorno

Il 4 e 5 maggio torna, nella terza edizione, Medicea. L’evento di degustazione, incentrato sul vino, sui prodotti del territorio e delle storiche nazioni presenti in città, si svolgerà tra la sala degli archi, la sala del forno e il giardino delle mura.

Con l’obiettivo di rappresentare un epicentro internazionale, dove gli amanti dell’enogastronomia e dell’enoturismo possano celebrare la multiculturalità cittadina, la manifestazione, organizzata dalla Scuola Europea Sommelier, delegazione di Livorno in collaborazione con Fortezza Village, con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Livorno e Camera di commercio Maremma e Tirreno, ospiterà il frutto della tradizione culinaria locale e delle comunità ebraica, sito maronita e turca, olandese alemanna, armena, corsa, francese, greca, inglese, portoghese. Un viaggio sensoriale nella produzione agroalimentare offrirà una panoramica sulla ricchezza e sulle diversità, con un focus sui temi dell’integrazione e dell’accoglienza, da sempre caratteristici della labronicità.

Sabato 4 maggio alle 17, si aprirà ufficialmente la rassegna, a ingresso libero, con calice a 15 euro, che offrirà anche la possibilità di accedere a specifiche masterclass.

www.medicea.wine, segreteria@eurosommelierlivorno.it

Ufficio stampa: robertacapanni.press@gmail.com

TUSCANY MEDIEVAL FESTIVAL | 10-12 maggio

Tuscany Medieval Festival 2023 | Courtesy White Company

Il 10, 11 e 12 maggio torna Tuscany Medieval Festival.

L’evento, unico nel suo genere, che combina musica, spettacolo, rievocazione storica, mercati e gastronomia, dopo la straordinaria risposta di pubblico avrà ancora luogo in Fortezza Nuova. Saranno presenti associazioni di rievocazione storica, artisti e performer da tutta Italia e dall’estero. Il progetto è sviluppato in collaborazione con Cers – Consorzio europeo rievocazioni storiche, Wavents, Crazy Revolution Eventi, Fortezza Village, Comune di Livorno, Fondazione LEM, Regione Toscana, Gare remiere città di Livorno, Magna carta, English heritage e Ministero della cultura. Nel 2022, la prima edizione ha registrato più di 6.000 visitatori in 2 giorni e la seconda ha saputo mantenere gli standard, nonostante il maltempo, nel 2023. Con il target da centrare di 10.000 partecipanti, quest’anno è estesa a 3 giorni, con un’offerta ampliata sia nella qualità che nella quantità di contenuti.

La conferenza stampa è prevista il 2 maggio alle 11:30 nella Sala degli archi. Saranno presentati il festival, i protagonisti e le iniziative principali, in presenza degli organizzatori, dei partner e delle associazioni di rievocatori storici.

www.whitecompanyitaly.it, medievalfestival.livorno@gmail.com

Il 24, 25 e 26 maggio approda in Fortezza Nuova Vinokilo: il più grande pop-up shop di vestiti vintage d’Europa. Con la missione di dare una seconda vita ai capi, il celebre marchio green e sostenibile, fondato da Robin Baiser, è presente in 14 paesi e promuove l’usato come alternativa al fast fashion. Gli amanti della moda potranno scegliere tra i brand più famosi dagli anni ’60 ai 2000 in tutte le taglie, dalla xxs alle plus size, acquistabili al peso. Popolare tra le nuove generazioni e simbolo di un pensiero moderno che preferisce gli indumenti del passato alla commercializzazione di massa, il negozio si caratterizza per la natura itinerante. Apre, infatti, per pochi giorni in alcune località europee con iniziative di grande richiamo. Nelle prossime settimane saranno forniti i dettagli per partecipare.