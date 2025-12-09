Home

Cronaca

Aree pubbliche

Fortezza Vecchia, firmata la concessione: il 18 gennaio via ai lavori di acquaticità

Aree pubbliche

9 Dicembre 2025

Fortezza Vecchia, firmata la concessione: il 18 gennaio via ai lavori di acquaticità

Livorno 9 dicembre 2025 Fortezza Vecchia, firmata la concessione: il 18 gennaio via ai lavori di acquaticità

Livorno, prende il via il progetto di acquaticità della Fortezza Vecchia: firmata la concessione, cantiere al via il 18 gennaio

La Fortezza Vecchia di Livorno si prepara a vivere una trasformazione storica. Con la firma della concessione siglata a Palazzo Rosciano, entra ufficialmente nel vivo il progetto di ripristino dell’acquaticità del monumento mediceo, un intervento atteso da decenni destinato a ridisegnare il rapporto tra la città, il porto e uno dei suoi simboli identitari.

Il passaggio formale arriva dopo l’aggiudicazione della gara avvenuta il 30 ottobre e segna l’affidamento alla Porto Immobiliare srl dello specchio d’acqua compreso tra il Ponte di Santa Trinita e il Varco Fortezza. Si tratta di un atto decisivo: consentirà di consegnare le aree all’ATI vincitrice – Tirrena Spa e Lu.Mar Impianti – e di aprire il cantiere il prossimo 18 gennaio, un punto di svolta per la rigenerazione dell’intero waterfront storico.

Il progetto: tornare all’acqua dopo due secoli

Il primo lotto dei lavori, dal valore di 3,3 milioni di euro, è cofinanziato dall’Autorità di Sistema Portuale (72%) e dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (28%) tramite Porto Immobiliare. L’intervento prevede lo scavo fino a 2,80 metri rispetto al piano attuale, riportando l’acqua lungo le mura della Fortezza così come appariva nell’Ottocento, prima che il canale perimetrale fosse interrato per esigenze logistiche legate allo stoccaggio dei marmi.

Oltre al ripristino dell’acquaticità, il progetto comprende la realizzazione di una passeggiata lastricata e di una scalinata accessibile anche ai disabili, un collegamento diretto tra il quartiere della Venezia e il monumento simbolo della città.

La concessione avrà durata decennale, mentre i lavori del primo lotto saranno completati in 18 mesi.

Le voci delle istituzioni

Il presidente dell’AdSP, Davide Gariglio, ha sottolineato come l’intervento rappresenti un tassello fondamentale nella valorizzazione del patrimonio pubblico portuale:

“Restituiamo alla Fortezza Vecchia il suo splendore originario e ne rafforziamo la vocazione fieristico-culturale.”

Soddisfazione anche da Lorenzo Riposati, amministratore unico di Porto Immobiliare:

“Non è solo un progetto di riqualificazione, ma un investimento sul futuro di Livorno e del suo waterfront.”

Anche la Camera di Commercio, con il presidente Riccardo Breda, evidenzia la forza della collaborazione istituzionale:

“Restituire l’acqua alla Fortezza significa rilanciare un patrimonio identitario e creare nuove opportunità turistiche ed economiche.”

Il ruolo del Comune di Livorno

Il sindaco Luca Salvetti ha rimarcato come la Fortezza Vecchia tornerà a essere, di fatto, un’isola collegata al centro da un percorso pedonale, con spazi verdi al posto dei parcheggi:

“Un passaggio che rafforza il percorso di recupero dell’identità storica della città.”

L’assessore all’urbanistica Silvia Viviani ha aggiunto che il progetto si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione del waterfront, che comprende anche la valorizzazione del Silos Granario.

Un nuovo futuro per il waterfront di Livorno

Con la firma della concessione e l’avvio imminente dei lavori, la Fortezza Vecchia torna al centro dello sviluppo urbano e portuale. L’intervento non è solo un recupero architettonico: è un nuovo inizio per un luogo simbolico che nei prossimi anni sarà protagonista di eventi culturali, turismo e progetti strategici come la Biennale del Mare.

Un passo concreto verso una Livorno ancora più aperta, attrattiva e fortemente legata alla sua storia d’acqua.

Fortezza Vecchia, firmata la concessione: il 18 gennaio via ai lavori di acquaticità