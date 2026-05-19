Home

Cronaca

Aree pubbliche

Fortezza Vecchia, firmata la convenzione: Salvetti “Diventerà il fulcro dell’accoglienza e della cultura di Livorno”

Aree pubbliche

19 Maggio 2026

Fortezza Vecchia, firmata la convenzione: Salvetti “Diventerà il fulcro dell’accoglienza e della cultura di Livorno”

Livorno 19 maggio 2026 Fortezza Vecchia, firmata la convenzione: Salvetti “Diventerà il fulcro dell’accoglienza e della cultura di Livorno”

Una firma definita “formale”, ma dal valore profondamente concreto e simbolico. Così il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha commentato la sottoscrizione della convenzione con l’Autorità di Sistema Portuale per la gestione della Fortezza Vecchia.

L’accordo rappresenta un passaggio importante per il futuro del monumento simbolo della città, destinato a entrare nel patrimonio del Comune di Livorno e della Regione Toscana attraverso il percorso del federalismo culturale.

«Oggi una firma formale ma in realtà un atto molto sostanziale», ha dichiarato Salvetti. «Formale, sostanziale e simbolico aggiungo io perché con oggi la Fortezza Vecchia, simbolo della città di Livorno, il primo nucleo da cui si è sviluppato tutto, diventa proprietà del Comune di Livorno e della Regione Toscana».

Il sindaco ha poi evidenziato l’investimento previsto per il recupero della struttura. «Attraverso il federalismo culturale e un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro serviranno lavori per ristrutturare alcune parti attualmente inaccessibili e dare anche una visione futura a questa struttura».

Salvetti ha ricordato anche la situazione ereditata all’inizio del suo mandato. «Io voglio ricordare che nel 2019, quando ho iniziato a fare il sindaco, non aveva certezze. Anzi mi ricordo un titolo, una locandina del giornale: “si chiude”. Da allora è passato del tempo e soprattutto c’è stato un lavoro bellissimo che ci ha portato alla giornata odierna».

La gestione futura della Fortezza sarà affidata a un tavolo condiviso tra enti istituzionali. «Nasce anche un tavolo di gestione della struttura che vede il Comune, la Regione naturalmente e l’Autorità di Sistema che ha gestito questa struttura fino adesso, dico io in maniera importante e impeccabile».

Infine, il sindaco ha tracciato la prospettiva futura della Fortezza Vecchia. «Continueremo su questa strada perché la Fortezza Vecchia deve diventare il fulcro dell’accoglienza della città di Livorno, il fulcro della valorizzazione storico-culturale e il fulcro anche di eventi e momenti belli per la nostra città e per chi viene da fuori».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>