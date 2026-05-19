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Cronaca

Fortezza Vecchia, Gariglio: “Un luogo simbolo per unire porto e città”

Cronaca

19 Maggio 2026

Fortezza Vecchia, Gariglio: “Un luogo simbolo per unire porto e città”

Livorno 19 maggio 2026 Fortezza Vecchia, Gariglio: “Un luogo simbolo per unire porto e città”

La Fortezza Vecchia come ponte tra il porto e la città, ma anche come spazio destinato a raccontare il futuro della logistica, dell’energia e delle nuove tecnologie portuali. È questa la visione illustrata dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Davide Gariglio dopo la firma della concessione legata alla storica struttura livornese.

«Oggi viene stipulata una concessione per cui per i prossimi quattro anni l’Autorità Portuale gestirà l’immobile Fortezza Vecchia», ha spiegato Gariglio, ricordando che l’ente gestisce il complesso già dal 2013 attraverso concessioni rinnovate nel tempo.

Secondo il presidente dell’AdSP, l’accordo rappresenta un passaggio strategico. «È un momento significativo perché ci dà una prospettiva di lungo termine, una prospettiva con cui possiamo attrezzarci per aumentare la valorizzazione di questo luogo».

Gariglio ha poi sottolineato il valore storico della Fortezza Vecchia per la città. «Forse è l’unico resto medievale che c’è qui a Livorno. È significativo perché è di qui che è partito il porto, il vecchio Porto Pisano, poi il porto di Livorno e il cuore della città».

Per il presidente dell’Autorità Portuale, il porto non rappresenta soltanto traffici commerciali e passeggeri. «Un porto certo è traffici di merci e trasporto passeggeri, ma è anche la sua identità e la sua storia».

L’obiettivo, ha spiegato, sarà rafforzare il rapporto tra Livorno e il suo porto. «È un luogo che noi vogliamo fare vivere in stretta collaborazione con il Comune, con la Regione e con la città, perché sempre di più attorno alla Fortezza si può aprire questo rapporto tra città e porto».

Gariglio ha poi parlato del futuro del Port Center e delle nuove sfide del sistema portuale. «I porti in dieci anni sono cambiati. Oltre al luogo in cui arrivano e partono merci e persone, sono un hub energetico, il luogo dove arrivano le fibre ottiche, dove si fa il data center e dove si costruiscono le scorte energetiche del Paese».

Infine, il presidente ha indicato la missione futura del nuovo Port Center e della Fortezza Vecchia: «Potranno rispondere all’esigenza di informare la comunità di quello che i porti saranno nel prossimo futuro».