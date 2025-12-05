Cronaca 5 Dicembre 2025

Livorno 5 dicembre 2025 Fortezza Vecchia, martedì la firmata per la concessione dello specchio acqueo

Rendering del progetto per l’acquaticità della Fortezza Vecchia. Immagine: Porto Immobiliare srl e Google Earth

Martedì 9 dicembre, alle ore 11.00, a Palazzo Rosciano — sede operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale — si compirà un passaggio decisivo per il futuro della Fortezza Vecchia: la firma dell’atto di concessione che affida alla Porto Immobiliare srl lo specchio acqueo compreso tra il Ponte di Santa Trinita e il Varco Fortezza.

Un atto formale che apre ufficialmente la strada al progetto di acquaticità, una delle operazioni più simboliche e attese nell’ambito della grande riqualificazione del porto di Livorno.

La Fortezza tornerà a essere “circondata dall’acqua”

Oggi uno dei lati della Fortezza Vecchia — quello rivolto verso il porto — risulta interrato e non più lambito dall’acqua come in origine. Il nuovo progetto, invece, punta proprio a ripristinare l’antico assetto idraulico della struttura medicea, restituendole la sua identità storica: un presidio fortificato completamente circondato dal mare.

Grazie alla concessione dello specchio acqueo, potranno partire gli interventi necessari per rimuovere gli interramenti, riaprire i collegamenti idraulici e realizzare le opere che permetteranno alla Fortezza di tornare a dialogare visivamente e fisicamente con l’acqua del porto.

Si tratta di un tassello fondamentale della più ampia strategia di valorizzazione, che mira a integrare patrimonio storico, fruibilità urbana e funzioni portuali.

Alla firma saranno presenti:

  • Luca Salvetti, sindaco di Livorno

  • Davide Gariglio, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale

  • Lorenzo Riposati, amministratore unico di Porto Immobiliare srl

  • Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Una presenza istituzionale ampia, che testimonia l’importanza dell’intervento per l’intero territorio.

Un passo verso la nuova immagine del porto

La rinascita “acquatica” della Fortezza Vecchia è considerata uno degli elementi più suggestivi della trasformazione del porto moderno: non solo recupero architettonico, ma anche ricucitura tra città e mare, turismo e cultura, storia e innovazione.

Con l’atto di concessione prende ufficialmente il via un percorso atteso da anni, destinato a cambiare il volto della Darsena e a restituire alla città uno dei suoi simboli più iconici nella forma più vicina possibile a quella originaria.

