Home

Eventi

Fortezza Vecchia, torna “Cabarezza” il format teatrale ideato da Marmugi

Eventi

12 Giugno 2021

Fortezza Vecchia, torna “Cabarezza” il format teatrale ideato da Marmugi

Livorno 12 giugno 2021

Con “Aspettando Cabarezza”, domenica 13 giugno (ore 21.30), va in scena il numero zero di “Cabarezza” sul palco della Quadratura dei Pisani in Fortezza Vecchia.

Giunto alla terza edizione, il format teatrale ideato da Claudio Marmugi, porterà in Quadratura una serie di comici poco visti in città.

Dopo la serata inaugurale (Marmugi + il duo musicale acustico 30 Corde Live) ad ingresso libero, sarà la volta dello stand up comedian Andrea Paone (domenica 20, ingresso 5 euro); dell’esplosivo duo “I Gemelli Siamesi” (domenica 27 giugno); di Alessandro Benvenuti (domenica 18 luglio) con il monologo sulla pandemia “Panico ma rosa” (prodotto da Arca Azzurra e rappresentato pochissimo a causa della chiusura dei teatri); del recital one-man-show di Graziano Salvadori (domenica 25 luglio); della splendida Katia Beni (domenica 01 agosto) e della coppia comica Kagliostro e La Filipponi che chiuderanno il ciclo domenica 08 agosto.

Cabarezza, insieme a Jazz Meet e a Sguardi in Fortezza è una delle tre rassegne prodotte da Menicagli Pianoforti con Fortezza Bar, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del

mar Mediterraneo Settentrionale. Per informazioni e prenotazioni

www.fortezzavecchia.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin