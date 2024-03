Home

26 Marzo 2024

Livorno 26 marzo 2024 – Fortezza Village e The Cage annunciano le prime tre date della nuova stagione musicale in Fortezza Nuova

il 7 giugno sarà la volta di Teenage Dream, l’8 giugno dei BNKR44 e l’8 agosto arriva a Livorno Xavier Rudd per una delle sue cinque date italiane

VENERDÌ 7 GIUGNO

La squadra di Teenage Dream si prepara a una festa in grande nella location più suggestiva della città e annuncia il primo appuntamento a Livorno fuori dalle quattro mura del The Cage.

Dopo il grande successo che ha portato il party anni 2000 a girare tutte le città d’Italia e a toccare addirittura Londra e Amsterdam, Teenage Dream arriva in Fortezza Nuova: «Ci piace chiamarla “la festa di tutti”, la festa che non c’era mai stata, se non nelle nostre camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata» dicono gli organizzatori.

Una festa anni 2000 con cui fare un tuffo nella propria adolescenza, cantando le hit di Disney Channel, High School Musical, Camp Rock e Hanna Montana a squarciagola.

Un posto sicuro nel quale sentirsi sé stessi, la serata in cui si va a perdere la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità. Nato appena un anno fa al The Cage, il party-live show di Teenage Dream è diventato un vero e proprio fenomeno pop, registrando circa 130 date nei più grandi live club e arene estive sparse per tutto lo stivale, con più di 270mila biglietti venduti e raggiungendo oltre 200 milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 160mila followers su Instagram.

Una festa-sogno in continua evoluzione che ha catturato il cuore di tutti ed è diventata realtà! L’appuntamento è per venerdì 7 giugno 2024 in Fortezza Nuova a Livorno, con ingresso a 20 euro + diritti di prevendita: i biglietti sono in vendita su circuito Ticketsms e a breve anche su Ticketone. Apertura porte ore 20.00, il via allo show sarà alle 21.30.

SABATO 8 GIUGNO

Il secondo appuntamento per la stagione in trasferta del The Cage è quello con i BNKR44, reduci da pochissimo dalla partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Governo Punk.

Precedentemente, il gruppo aveva vinto Sanremo Giovani insieme a Clara e ai Santi Francesi con il brano Effetti speciali. Nati nel 2019 dalla collaborazione di sette ragazzi provenienti dalla piccola frazione di Villanova in provincia di Firenze, i BNKR44 sono Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares e sono guidati e coordinati dal direttore artistico gheray0.

Band dal sound imprevedibile, si sono distinti da subito all’interno della scena musicale italiana per la loro originalità: divisi fra musica, pittura, creazione di articoli di vestiario e produzione, il loro lavoro unico e riconoscibile è un manifesto del coraggio dei giovani della provincia italiana, disposti a mettere tutto in gioco per condividere la propria visione con il mondo.

Dopo il primo album, 44.Deluxe, e il suo tour estivo promozionale, i ragazzi fiorentini pubblicano Farsi male a noi va bene, album-manifesto del proprio stile urban-pop.

Nel 2022 firmano importanti collaborazioni in Botox di Night Skinny con Diavolo (feat. Ghali, Rkomi e Tedua), in Così non va (feat. Madame, Gaia, Rkomi e Elisa) e in X2 Deluxe di Sick Luke con Domani ti chiamo (feat. Tananai). Nel 2023 esce per Bomba Dischi (distribuzione Virgin Records/Universal) il terzo disco della band, Fuoristrada.

Tra le collaborazioni non manca quella all’ultimo disco di Tedua. Il percorso di crescita dei BNKR44 è stato da subito rapido e inaspettato, come un balzo improvviso da Soundcloud e dalle camerette di provincia fino al palco più prestigioso d’Italia e a un tour in tutto lo stivale. Il loro mix di urban, pop elettronico e rock 3.0 è ora pronto a conquistare il grande pubblico. Biglietti disponibili sui circuiti Ticketsms e Ticketone a 25 euro + diritti di prevendita. Sabato 8 giugno 2024 in Fortezza Nuova apertura porte ore 20.00 e inizio dello show fissato per le ore 21.30.

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

Ultima ma non ultima, l’unica data Toscana di Xavier Rudd è il terzo appuntamento annunciato dal The Cage per la stagione in Fortezza Nuova.

Dopo il lungo tour che l’aveva portato in giro in Italia lo scorso anno, il cantautore folk australiano fa il suo ritorno annunciando cinque soli appuntamenti estivi lungo tutto lo stivale.

Il The Cage si conferma una delle realtà più vitali del territorio e porta a Livorno un grande artista di livello internazionale.

Nato nel 1978 nella cittadina balneare di Torquay, in Australia, Xavier Rudd è un polistrumentista e cantautore folk conosciuto per la musica dalle atmosfere primitive e per essere un vero one-man: durante i suoi spettacoli è solito suonare tre didgerodoo, una chitarra, uno stompbox e tutta una serie di bassi, banjo, armoniche e tamburi.

Sound che trasuda contaminazioni da tutto il mondo per uno stile essenziale e delicato, a tratti ruvido e malinconico, e testi socialmente impegnati che raccontano di natura, ambientalismo e diritti degli aborigeni, Rudd è anche cittadino canadese e ha un seguito notevolissimo nella sua terra d’origine e in Nord America.

Quello in Fortezza Nuova si preannuncia un concerto intenso e vibrante, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica etnica e delle influenze neo-hippy, nonché per tutti quelli che vorranno godere di un artista sfaccettato e profondo, magari a piedi scalzi, sorseggiando una birra sotto il caldo cielo livornese d’agosto.

Il concerto sarà anche l’occasione per ascoltare le tracce di Freedom Sessions, il nuovo ep di Rudd, in uscita il prossimo 29 marzo per l’etichetta Salt.X Records/Virgin Music Group:

«È il mio primo ep in venticinque anni ed è una celebrazione della benedizione della ‘libertà’, un semplice stato dell’essere in cui tutti dovremmo avere il diritto di esistere. In quanto specie sensibile del pianeta che si è allontanata dalla sua forma originale, e che ha perso la sua connessione con lo stesso, stiamo tutti cercando la strada verso un luogo di completa pace interiore.

A causa dell’ordine mondiale che ha governato il pianeta e i suoi popoli nel corso dei secoli, ci troviamo ad avere a che fare con una serie di traumi generazionali e condizionamenti che permeano i nostri cuori e le nostre menti. Così è la vita… alcuni giorni dobbiamo arrampicarci in salita con un carico pesante su di noi, altri giorni ci sentiamo come se potessimo spiccare il volo».

Inizio concerto ore 21:00, biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster, posto unico in piedi, 25 euro più i diritti di prevendita.