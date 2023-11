Home

Forti non va via, la smentita della Libertas

6 Novembre 2023

Livorno 6 novembre 2023 – Forti non va via, la smentita della Libertas

La società Libertas Livorno 1947, preso atto della notizia pubblicata sul canale Telegram di Quinto Quarto secondo i quali sussiste una presunta trattativa di cessione del giocatore e capitano della Libertas Livorno 1947 Francesco Forti, con la presente smentisce la fondatezza della notizia.

Non c’è nessuna volontà di cedere il capitano Francesco Forti e non c’è nessuna volontà del medesimo di trasferirsi in altra società. Non abbiamo cognizione di quale sia la fonte ma è certo che la notizia non corrisponda al vero.

