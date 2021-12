Home

Forti piogge e codice regionale verde, la protezione civile comunale non è stata colta impreparata

27 Dicembre 2021

Forti piogge, ma il bollettino del Centro Funzionale Regionale dava codice verde su Livorno. In campo Protezione Civile, Polizia Municipale e 8 squadre di volontari in supporto ai tecnici comunali

Livorno, 27 dicembre 2021

Dal Comune di Livorno, con un comunicato stampa fanno sapere alla cittadinanza che nonostante non fosse prevista nessuna allerta meteo regionale, La protezione civile comunale non si è lasciata cogliere impreparata dalle forte piogge cadute nel pomeriggio sulla città

“Le forti piogge cadute questo pomeriggio non hanno colto impreparata la Protezione Civile comunale, anche se il bollettino del Centro Funzionale Regionale, delle ore 12.09 di oggi, aveva dato codice verde per la zona di Livorno (quindi non era annunciata alcuna allerta meteo).

La Protezione Civile si è attivata, conseguentemente, con evento in corso, aprendo il Ce.Si. presidio tecnico e, successivamente, sulla base delle criticità rilevate sul territorio e dei monitoraggi diretti effettuati dalla struttura con l’ausilio della Polizia Municipale e del volontariato, aprendo il COC, Centro Operativo Comunale.

Per quanto riguarda gli interventi di assistenza alla cittadinanza, si precisa che:

sono attive 8 squadre di volontari in supporto al Servizio di protezione civile comunale nel monitoraggio dei corsi d’acqua e per gli interventi con idrovore”.

