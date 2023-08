Home

Cronaca

Aree pubbliche

“Forti piogge in arrivo e molti scoli e tombini sono intasati”, Ghiozzi: “la città non è pronta”

Aree pubbliche

25 Agosto 2023

“Forti piogge in arrivo e molti scoli e tombini sono intasati”, Ghiozzi: “la città non è pronta”

Livorno 25 agosto 2023 – “Forti piogge in arrivo e molti scoli e tombini sono intasati”, Ghiozzi: “la città non è pronta”

Tra domenica e lunedì sono previsti temporali e forti pioggie; le condizioni in cui oggi gravano le grate degli scarichi delle acque pluviali in città desta una forte preoccupazione per i numerosi casi di incuria.

Nel quartiere de La Rosa, ad esempio, gli aghi di pino caduti da mesi dagli alberi non sono mai stati mai smaltiti invadendo strade e marciapiedi, e molte grate sono già completamente otturate; senza pensare alla problematicità per molti pedoni con difficoltà deambulatorie a camminare sui marciapiedi cosparsi di aghi.

In molte altre strade e piazze della città, sempre gli scoli vertono in preoccupanti condizioni di intasamento come testimoniano giornalmente decine di cittadini preoccupati per i possibili allagamenti.

Purtroppo ci dovremmo aspettare, come da previsioni metereologiche, piogge con grandi intensità, e la città non sembra essere pronta ad affrontare questo problema dopo mesi che la pulizia dei tombini poteva essere fatta con tranquillità.

Come Gruppo Consiliare Lega chiederemo con una specifica interrogazione se il Comune di Livorno avesse predisposto un piano per la pulizia di tutti gli scoli delle acque piovane in tutta città e se sia stato rispettato, cosa che ad oggi, allo stato dei fatti, sembra non esserlo per niente.

E’ quanto dichiara Carlo Ghiozzi, CapoGruppo Lega in Comune a Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin